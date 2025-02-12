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Россия в январе уложилась в ограничения ОПЕК+
Россия в январе уложилась в ограничения ОПЕК+ - 12.02.2025, ПРАЙМ
Россия в январе уложилась в ограничения ОПЕК+
Ирак в январе превысил предельный уровень добычи нефти в ОПЕК+ с учетом добровольных сокращений и плана по компенсации перепроизводства на 119 тысяч баррелей в... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T16:23+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Ирак в январе превысил предельный уровень добычи нефти в ОПЕК+ с учетом добровольных сокращений и плана по компенсации перепроизводства на 119 тысяч баррелей в сутки, Казахстан - на 135 тысяч в сутки, Россия же уложилась в ограничения, следует из данных февральского доклада ОПЕК на основе вторичных источников. Согласно последним опубликованным планам, Ирак должен был добывать в прошлом месяце 3,88 миллиона баррелей в сутки, но, как указывается в материалах ОПЕК, его фактическая добыча составила 3,999 миллиона баррелей. У Казахстана целевой уровень составлял 1,403 миллиона баррелей в сутки, но реальная добыча оказалась 1,538 миллиона. Россия же добывала 8,977 миллиона баррелей в сутки при плане в 8,978 миллиона баррелей. В январе она соблюдала только квоты и добровольные сокращения добычи нефти. План компенсации перепроизводства России не распространяется на декабрь-февраль. В прошлом году Россия, Ирак и Казахстан столкнулись с превышением предельных уровней добычи и пообещали компенсировать перепроизводство до конца сентября 2025 года. Планировалось, что Россия должна "недопроизвести" за это время в общей сложности 480 тысяч баррелей в сутки (с разбивкой по месяцам), Ирак - 1,44 миллиона баррелей в сутки, а Казахстан - 699 тысяч баррелей в сутки. По итогам встречи в декабре было объявлено, что страны со сверхдобычей нефти обновят планы с учетом перепроизводства в течение всего 2024 года - графики будут продлены до конца июня 2026 года. Пока они не публиковались.
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нефть, опек, россия
Энергетика, Нефть, ОПЕК, РОССИЯ
Россия в январе уложилась в ограничения ОПЕК+
ОПЕК: Россия в январе уложилась в ограничения ОПЕК+
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Ирак в январе превысил предельный уровень добычи нефти в ОПЕК+ с учетом добровольных сокращений и плана по компенсации перепроизводства на 119 тысяч баррелей в сутки, Казахстан - на 135 тысяч в сутки, Россия же уложилась в ограничения, следует из данных февральского доклада ОПЕК на основе вторичных источников.
Согласно последним опубликованным планам, Ирак должен был добывать в прошлом месяце 3,88 миллиона баррелей в сутки, но, как указывается в материалах ОПЕК, его фактическая добыча составила 3,999 миллиона баррелей. У Казахстана целевой уровень составлял 1,403 миллиона баррелей в сутки, но реальная добыча оказалась 1,538 миллиона.
Россия же добывала 8,977 миллиона баррелей в сутки при плане в 8,978 миллиона баррелей. В январе она соблюдала только квоты и добровольные сокращения добычи нефти. План компенсации перепроизводства России не распространяется на декабрь-февраль.
В прошлом году Россия, Ирак и Казахстан столкнулись с превышением предельных уровней добычи и пообещали компенсировать перепроизводство до конца сентября 2025 года. Планировалось, что Россия должна "недопроизвести" за это время в общей сложности 480 тысяч баррелей в сутки (с разбивкой по месяцам), Ирак - 1,44 миллиона баррелей в сутки, а Казахстан - 699 тысяч баррелей в сутки.
По итогам встречи в декабре было объявлено, что страны со сверхдобычей нефти обновят планы с учетом перепроизводства в течение всего 2024 года - графики будут продлены до конца июня 2026 года. Пока они не публиковались.
ОПЕК по-прежнему ожидает роста спроса на нефть в мир