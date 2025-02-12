https://1prime.ru/20250212/neft-854881277.html
Россия и Центральная Азия снизили экспорт нефти, заявили в ОПЕК
Россия и Центральная Азия снизили экспорт нефти, заявили в ОПЕК - 12.02.2025, ПРАЙМ
Россия и Центральная Азия снизили экспорт нефти, заявили в ОПЕК
Россия и Центральная Азия в декабре 2024 года снизили совокупный объем экспорта нефти на 446 тысяч баррелей в сутки, или на 7% по сравнению с ноябрем - до 5,9... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T16:26+0300
2025-02-12T16:26+0300
2025-02-12T16:26+0300
энергетика
нефть
опек
центральная азия
https://cdnn.1prime.ru/img/84073/80/840738015_0:220:3073:1948_1920x0_80_0_0_4bdae655672472e1941daeab514547e5.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в декабре 2024 года снизили совокупный объем экспорта нефти на 446 тысяч баррелей в сутки, или на 7% по сравнению с ноябрем - до 5,9 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в февральском докладе ОПЕК. "Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии в среднем составил в декабре 5,9 миллиона баррелей в сутки. Это отражает значительное снижение на 446 тысяч баррелей в сутки, или около 7%, месяц к месяцу", - говорится в докладе. Отмечается, что по сравнению с тем же месяцем предыдущего года поставки снизились на 439 тысяч баррелей в сутки, или также около 7%. Экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в декабре вырос на 308 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении (или на 14%), в среднем до 2,5 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК также сообщает, что Россия в декабре оставалась главным поставщиком нефти в Китай - ее доля в китайском импорте составила 18% против 22% в предыдущем месяце. Страна сохранила первенство и по поставкам в Индию - 38% в индийских закупках нефти.
https://1prime.ru/20250212/neft-854881013.html
центральная азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84073/80/840738015_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1b5b1e799ea4ce45f30f8d7bf4536561.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, опек, центральная азия
Энергетика, Нефть, ОПЕК, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Россия и Центральная Азия снизили экспорт нефти, заявили в ОПЕК
ОПЕК: Россия и Центральная Азия снизили экспорт нефти в декабре на 7% к ноябрю
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в декабре 2024 года снизили совокупный объем экспорта нефти на 446 тысяч баррелей в сутки, или на 7% по сравнению с ноябрем - до 5,9 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в февральском докладе ОПЕК.
"Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии в среднем составил в декабре 5,9 миллиона баррелей в сутки. Это отражает значительное снижение на 446 тысяч баррелей в сутки, или около 7%, месяц к месяцу", - говорится в докладе.
Отмечается, что по сравнению с тем же месяцем предыдущего года поставки снизились на 439 тысяч баррелей в сутки, или также около 7%.
Экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в декабре вырос на 308 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении (или на 14%), в среднем до 2,5 миллиона баррелей в сутки.
ОПЕК также сообщает, что Россия в декабре оставалась главным поставщиком нефти в Китай - ее доля в китайском импорте составила 18% против 22% в предыдущем месяце. Страна сохранила первенство и по поставкам в Индию - 38% в индийских закупках нефти.
Россия в январе уложилась в ограничения ОПЕК+