https://1prime.ru/20250212/neft-854881277.html

Россия и Центральная Азия снизили экспорт нефти, заявили в ОПЕК

Россия и Центральная Азия снизили экспорт нефти, заявили в ОПЕК - 12.02.2025, ПРАЙМ

Россия и Центральная Азия снизили экспорт нефти, заявили в ОПЕК

Россия и Центральная Азия в декабре 2024 года снизили совокупный объем экспорта нефти на 446 тысяч баррелей в сутки, или на 7% по сравнению с ноябрем - до 5,9... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T16:26+0300

2025-02-12T16:26+0300

2025-02-12T16:26+0300

энергетика

нефть

опек

центральная азия

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в декабре 2024 года снизили совокупный объем экспорта нефти на 446 тысяч баррелей в сутки, или на 7% по сравнению с ноябрем - до 5,9 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в февральском докладе ОПЕК. "Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии в среднем составил в декабре 5,9 миллиона баррелей в сутки. Это отражает значительное снижение на 446 тысяч баррелей в сутки, или около 7%, месяц к месяцу", - говорится в докладе. Отмечается, что по сравнению с тем же месяцем предыдущего года поставки снизились на 439 тысяч баррелей в сутки, или также около 7%. Экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в декабре вырос на 308 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении (или на 14%), в среднем до 2,5 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК также сообщает, что Россия в декабре оставалась главным поставщиком нефти в Китай - ее доля в китайском импорте составила 18% против 22% в предыдущем месяце. Страна сохранила первенство и по поставкам в Индию - 38% в индийских закупках нефти.

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центральная азия

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нефть, опек, центральная азия