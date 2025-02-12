Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Центральная Азия снизили экспорт нефти, заявили в ОПЕК - 12.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250212/neft-854881277.html
Россия и Центральная Азия снизили экспорт нефти, заявили в ОПЕК
Россия и Центральная Азия снизили экспорт нефти, заявили в ОПЕК - 12.02.2025, ПРАЙМ
Россия и Центральная Азия снизили экспорт нефти, заявили в ОПЕК
Россия и Центральная Азия в декабре 2024 года снизили совокупный объем экспорта нефти на 446 тысяч баррелей в сутки, или на 7% по сравнению с ноябрем - до 5,9... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T16:26+0300
2025-02-12T16:26+0300
энергетика
нефть
опек
центральная азия
https://cdnn.1prime.ru/img/84073/80/840738015_0:220:3073:1948_1920x0_80_0_0_4bdae655672472e1941daeab514547e5.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в декабре 2024 года снизили совокупный объем экспорта нефти на 446 тысяч баррелей в сутки, или на 7% по сравнению с ноябрем - до 5,9 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в февральском докладе ОПЕК. "Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии в среднем составил в декабре 5,9 миллиона баррелей в сутки. Это отражает значительное снижение на 446 тысяч баррелей в сутки, или около 7%, месяц к месяцу", - говорится в докладе. Отмечается, что по сравнению с тем же месяцем предыдущего года поставки снизились на 439 тысяч баррелей в сутки, или также около 7%. Экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в декабре вырос на 308 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении (или на 14%), в среднем до 2,5 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК также сообщает, что Россия в декабре оставалась главным поставщиком нефти в Китай - ее доля в китайском импорте составила 18% против 22% в предыдущем месяце. Страна сохранила первенство и по поставкам в Индию - 38% в индийских закупках нефти.
https://1prime.ru/20250212/neft-854881013.html
центральная азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84073/80/840738015_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1b5b1e799ea4ce45f30f8d7bf4536561.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, опек, центральная азия
Энергетика, Нефть, ОПЕК, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
16:26 12.02.2025
 
Россия и Центральная Азия снизили экспорт нефти, заявили в ОПЕК

ОПЕК: Россия и Центральная Азия снизили экспорт нефти в декабре на 7% к ноябрю

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкНалог на добычу полезных ископаемых. Кому и как его платить
Налог на добычу полезных ископаемых. Кому и как его платить - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в декабре 2024 года снизили совокупный объем экспорта нефти на 446 тысяч баррелей в сутки, или на 7% по сравнению с ноябрем - до 5,9 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в февральском докладе ОПЕК.
"Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии в среднем составил в декабре 5,9 миллиона баррелей в сутки. Это отражает значительное снижение на 446 тысяч баррелей в сутки, или около 7%, месяц к месяцу", - говорится в докладе.
Отмечается, что по сравнению с тем же месяцем предыдущего года поставки снизились на 439 тысяч баррелей в сутки, или также около 7%.
Экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в декабре вырос на 308 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении (или на 14%), в среднем до 2,5 миллиона баррелей в сутки.
ОПЕК также сообщает, что Россия в декабре оставалась главным поставщиком нефти в Китай - ее доля в китайском импорте составила 18% против 22% в предыдущем месяце. Страна сохранила первенство и по поставкам в Индию - 38% в индийских закупках нефти.
Работа нефтяных станков - качалок - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
Россия в январе уложилась в ограничения ОПЕК+
16:23
 
ЭнергетикаНефтьОПЕКЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала