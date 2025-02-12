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Нефть дешевеет на данных по запасам в США
Нефть дешевеет на данных по запасам в США - 12.02.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на данных по запасам в США
Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются после публикации данных об большем увеличении запасов нефти в США, чем ожидалось аналитиками, свидетельствуют... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T19:36+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются после публикации данных об большем увеличении запасов нефти в США, чем ожидалось аналитиками, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.27 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,38%, до 75,94 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,54%, до 72,19 доллара. Ранее в среду управление энергетической информации минэнерго США сообщило о том, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 7 февраля выросли на 4,1 миллиона баррелей, или на 1% - до 427,9 миллиона баррелей. Ранее аналитики прогнозировали увеличение показателя только лишь на 3 миллиона баррелей. Также инвесторы обратили внимание на февральский доклад ОПЕК по состоянию нефтяного рынка. Организация снизила прогноз добычи нефти и конденсата в США в 2025 году на 50 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает роста на 240 тысяч баррелей в сутки – до 13,47 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, цена
Нефть дешевеет на данных по запасам в США
Ены на нефть снижаются после выхода данных по ее запасам от минэнерго США
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются после публикации данных об большем увеличении запасов нефти в США, чем ожидалось аналитиками, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.27 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,38%, до 75,94 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,54%, до 72,19 доллара.
Ранее в среду управление энергетической информации минэнерго США сообщило о том, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 7 февраля выросли на 4,1 миллиона баррелей, или на 1% - до 427,9 миллиона баррелей. Ранее аналитики прогнозировали увеличение показателя только лишь на 3 миллиона баррелей.
ОПЕК снизила прогноз добычи нефти в США
Также инвесторы обратили внимание на февральский доклад ОПЕК по состоянию нефтяного рынка. Организация снизила прогноз добычи нефти и конденсата в США в 2025 году на 50 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает роста на 240 тысяч баррелей в сутки – до 13,47 миллиона баррелей в сутки.