https://1prime.ru/20250212/poshliny-854883831.html

Эксперт объяснил, с кем испортят отношения США из-за пошлин Трампа

Эксперт объяснил, с кем испортят отношения США из-за пошлин Трампа - 12.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, с кем испортят отношения США из-за пошлин Трампа

Новые импортные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, приведут к росту инфляции в стране и снизят заинтересованность основных торговых партнеров | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T18:07+0300

2025-02-12T18:07+0300

2025-02-12T18:17+0300

экономика

сша

пошлины

партнеры

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg

МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Новые импортные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, приведут к росту инфляции в стране и снизят заинтересованность основных торговых партнеров США в экономическом сотрудничестве, выразил мнение в беседе с РИА Новости рыночный аналитик и научный сотрудник Экономического института Леви при Бард-колледже Маршалл Ауэрбак. "Проблема подхода Трампа в том, что он не должен вводить тарифы против Канады и Мексики. Вместо этого следовало бы работать над созданием общего североамериканского рынка. Эти меры не только усилят инфляционное давление на экономику США, но и сделают основных торговых партнеров менее заинтересованными в сотрудничестве", — отметил Ауэрбак. По его мнению, Канада может начать ориентироваться на Европейский союз и стремиться к ассоциированному членству, чтобы избежать возможных будущих экономических потрясений, связанных с политикой Трампа. "Мир все больше движется в сторону протекционизма. Эпоха глобализации закончилась, и ее заменят региональные торговые блоки – Северная Америка, Европа и Азия", — добавил эксперт. Он также отметил, что США занимают сильные позиции по отношению к Канаде и Мексике, но ситуация с Китаем кардинально иная. По его мнению, Вашингтону и Пекину в итоге придется прийти к компромиссу и урегулировать торговые споры. Ауэрбак подверг сомнению мнение о том, что США имеют серьезные конкурентные преимущества перед Китаем, отметив, что попытки ограничить доступ Пекина к высокотехнологичным американским чипам привели к противоположному эффекту. "Это дало два результата. Во-первых, ускорилось развитие собственных китайских процессоров, которые теперь используются в смартфонах Huawei. Во-вторых, появился DeepSeek, что способствовало изменению подходов к искусственному интеллекту", — пояснил эксперт. Он добавил, что политика США исходит из неоклассической экономической теории, предполагающей, что определенные технологии и капитал находятся под контролем США, а другие страны не имеют к ним доступа. "Но в этой стратегии не учитывается ключевой фактор: какая экономическая среда создается для другой стороны под влиянием этих решений?" — заключил Ауэрбак. Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.

https://1prime.ru/20250212/poshliny-854878966.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, пошлины, партнеры