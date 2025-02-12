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Эксперт объяснил, с кем испортят отношения США из-за пошлин Трампа - 12.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт объяснил, с кем испортят отношения США из-за пошлин Трампа
Эксперт объяснил, с кем испортят отношения США из-за пошлин Трампа - 12.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, с кем испортят отношения США из-за пошлин Трампа
Новые импортные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, приведут к росту инфляции в стране и снизят заинтересованность основных торговых партнеров | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T18:07+0300
2025-02-12T18:17+0300
экономика
сша
пошлины
партнеры
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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Новые импортные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, приведут к росту инфляции в стране и снизят заинтересованность основных торговых партнеров США в экономическом сотрудничестве, выразил мнение в беседе с РИА Новости рыночный аналитик и научный сотрудник Экономического института Леви при Бард-колледже Маршалл Ауэрбак. "Проблема подхода Трампа в том, что он не должен вводить тарифы против Канады и Мексики. Вместо этого следовало бы работать над созданием общего североамериканского рынка. Эти меры не только усилят инфляционное давление на экономику США, но и сделают основных торговых партнеров менее заинтересованными в сотрудничестве", — отметил Ауэрбак. По его мнению, Канада может начать ориентироваться на Европейский союз и стремиться к ассоциированному членству, чтобы избежать возможных будущих экономических потрясений, связанных с политикой Трампа. "Мир все больше движется в сторону протекционизма. Эпоха глобализации закончилась, и ее заменят региональные торговые блоки – Северная Америка, Европа и Азия", — добавил эксперт. Он также отметил, что США занимают сильные позиции по отношению к Канаде и Мексике, но ситуация с Китаем кардинально иная. По его мнению, Вашингтону и Пекину в итоге придется прийти к компромиссу и урегулировать торговые споры. Ауэрбак подверг сомнению мнение о том, что США имеют серьезные конкурентные преимущества перед Китаем, отметив, что попытки ограничить доступ Пекина к высокотехнологичным американским чипам привели к противоположному эффекту. "Это дало два результата. Во-первых, ускорилось развитие собственных китайских процессоров, которые теперь используются в смартфонах Huawei. Во-вторых, появился DeepSeek, что способствовало изменению подходов к искусственному интеллекту", — пояснил эксперт. Он добавил, что политика США исходит из неоклассической экономической теории, предполагающей, что определенные технологии и капитал находятся под контролем США, а другие страны не имеют к ним доступа. "Но в этой стратегии не учитывается ключевой фактор: какая экономическая среда создается для другой стороны под влиянием этих решений?" — заключил Ауэрбак. Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
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сша, пошлины, партнеры
Экономика, США, пошлины, партнеры
18:07 12.02.2025 (обновлено: 18:17 12.02.2025)
 
Эксперт объяснил, с кем испортят отношения США из-за пошлин Трампа

Эксперт: пошлины Трампа подорвут сотрудничество с ключевыми партнерами США

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Новые импортные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, приведут к росту инфляции в стране и снизят заинтересованность основных торговых партнеров США в экономическом сотрудничестве, выразил мнение в беседе с РИА Новости рыночный аналитик и научный сотрудник Экономического института Леви при Бард-колледже Маршалл Ауэрбак.
"Проблема подхода Трампа в том, что он не должен вводить тарифы против Канады и Мексики. Вместо этого следовало бы работать над созданием общего североамериканского рынка. Эти меры не только усилят инфляционное давление на экономику США, но и сделают основных торговых партнеров менее заинтересованными в сотрудничестве", — отметил Ауэрбак.
По его мнению, Канада может начать ориентироваться на Европейский союз и стремиться к ассоциированному членству, чтобы избежать возможных будущих экономических потрясений, связанных с политикой Трампа.
"Мир все больше движется в сторону протекционизма. Эпоха глобализации закончилась, и ее заменят региональные торговые блоки – Северная Америка, Европа и Азия", — добавил эксперт.
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Он также отметил, что США занимают сильные позиции по отношению к Канаде и Мексике, но ситуация с Китаем кардинально иная. По его мнению, Вашингтону и Пекину в итоге придется прийти к компромиссу и урегулировать торговые споры.
Ауэрбак подверг сомнению мнение о том, что США имеют серьезные конкурентные преимущества перед Китаем, отметив, что попытки ограничить доступ Пекина к высокотехнологичным американским чипам привели к противоположному эффекту.
"Это дало два результата. Во-первых, ускорилось развитие собственных китайских процессоров, которые теперь используются в смартфонах Huawei. Во-вторых, появился DeepSeek, что способствовало изменению подходов к искусственному интеллекту", — пояснил эксперт.
Он добавил, что политика США исходит из неоклассической экономической теории, предполагающей, что определенные технологии и капитал находятся под контролем США, а другие страны не имеют к ним доступа. "Но в этой стратегии не учитывается ключевой фактор: какая экономическая среда создается для другой стороны под влиянием этих решений?" — заключил Ауэрбак.
Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
 
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