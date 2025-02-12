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Путин обсудит с правительством итоги диспансеризации

Путин обсудит с правительством итоги диспансеризации - 12.02.2025, ПРАЙМ

Путин обсудит с правительством итоги диспансеризации

Президент РФ Владимир Путин в среду обсудит с членами правительства по видео-конференц-связи итоги диспансеризации взрослых и детей в России в 2024 году. | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T00:17+0300

2025-02-12T00:17+0300

2025-02-12T00:17+0300

общество

россия

здоровье

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ивановская область

владимир путин

михаил мурашко

татьяна голикова

минздрав

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в среду обсудит с членами правительства по видео-конференц-связи итоги диспансеризации взрослых и детей в России в 2024 году. На совещании с докладами выступят глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, который возглавляет комиссию Госсовета "Продолжительная и активная жизнь", и руководитель Народного фронта Михаил Кузнецов. МАСШТАБНАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ Диспансеризация населения в 2024 году приобрела новые масштабы. Всего в прошлом году медосмотры смогли пройти почти 100 миллионов человек - это большая часть населения страны. О масштабности диспансеризации, которая проводится в России в последние два года, говорил и президент Путин. На первый план должна выйти профилактика и раннее выявление заболеваний, отмечал глава государства и подчеркивал, что после диспансеризации должны следовать конкретные меры по устранению выявленных проблем со здоровьем граждан. Для этого в России постоянно расширяются возможности регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры. Среди таких мер - способ пройти медосмотр для оценки репродуктивного здоровья за счет средств обязательного медицинского страхования, который стал доступен с прошлого года, объявленного главой государства Годом семьи. По данным министра здравоохранения, в 2024 году такой услугой воспользовались более 2,5 миллиона мужчин и 3,5 миллиона женщин. Кроме того, с 2024 года в 36 субъектах федерации у граждан появилась возможность пройти диспансерное наблюдение на рабочем месте. Всего, как сообщала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, на работе медосмотр по ОМС прошли 12 тысяч человек в регионах России. Вице-премьер в этом контексте просила регионы более активно внедрять диспансерное наблюдение в предприятиях, отмечая, что принцип доступности медицинской помощи по месту жительства, работы или учебы является основным в российском законодательстве. СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ - КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА Развитие диспансеризации населения было озвучено среди ключевых задач, которые поставил президент Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию в 2024 году. Глава государства сообщал, что с 2025 года будут предоставляться налоговые вычеты для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО. Президент отмечал, что продолжат свою работу федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также с диабетом. Путин также предлагал запустить новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья, "чтобы дети рождались и росли здоровыми, а в будущем и у них были здоровые дети". В контексте последнего Минздрав России сообщал, что к 2030 году планирует увеличить охват взрослого населения репродуктивной диспансеризацией.

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