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США следует прекратить закрытие угольных электростанций - 12.02.2025, ПРАЙМ
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США следует прекратить закрытие угольных электростанций
США следует прекратить закрытие угольных электростанций - 12.02.2025, ПРАЙМ
США следует прекратить закрытие угольных электростанций
Министр энергетики США Крис Райт считает, что стране следует прекратить закрытие угольных электростанций, поскольку этот источник топлива будет иметь важное... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T07:38+0300
2025-02-12T07:38+0300
энергетика
нефть
экономика
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт считает, что стране следует прекратить закрытие угольных электростанций, поскольку этот источник топлива будет иметь важное значение для энергосистемы страны. Агентство Блумберг со ссылкой на данные управления энергетической информации США (EIA) сообщает, что в настоящее время на уголь приходится около 15% выработки электроэнергии в США. Как отмечает агентство, замечания Райта прозвучали на фоне роста спроса на электроэнергию для нужд необходимых для ИИ энергоемких центров сбора данных, новых заводов и общей электрификации экономики. "Мы находимся на пути к постоянному сокращению электроэнергии, которую мы вырабатываем из угля... Это сделало электроэнергию более дорогой, а нашу сеть менее стабильной... Лучшее, на что мы можем надеяться в краткосрочной перспективе, - это остановить закрытие угольных электростанций... Никто не выиграл от этого действия", - заявил Райт в интервью Блумберг. Тем не менее, согласно данным агентства, Райт признал, что возрождение этого источника топлива маловероятно. Кроме того, по оценкам агентства, пока не ясно, какие действия США могли бы предпринять, чтобы предотвратить закрытие угольных электростанций. Как заявила агентству президент торговой группы America's Power Мишель Бладворт, в течение следующих пяти лет по всей стране планируется закрыть более 120 угольных электростанций. "К счастью, президент Трамп стремится это изменить", - отметила она. Согласно Блумберг, сторонники защиты окружающей среды, напротив, приветствовали прекращение использования угля из-за выбросов, способствующих глобальному потеплению. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа в стране. По его словам, это станет основой для снижения цен на энергоресурсы.
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40
192
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нефть, сша, москва, дональд трамп
Энергетика, Нефть, Экономика, США, МОСКВА, Дональд Трамп
07:38 12.02.2025
 
США следует прекратить закрытие угольных электростанций

Глава Минэнерго США Райт призвал прекратить закрытие угольных электростанций

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт считает, что стране следует прекратить закрытие угольных электростанций, поскольку этот источник топлива будет иметь важное значение для энергосистемы страны.
Агентство Блумберг со ссылкой на данные управления энергетической информации США (EIA) сообщает, что в настоящее время на уголь приходится около 15% выработки электроэнергии в США. Как отмечает агентство, замечания Райта прозвучали на фоне роста спроса на электроэнергию для нужд необходимых для ИИ энергоемких центров сбора данных, новых заводов и общей электрификации экономики.
"Мы находимся на пути к постоянному сокращению электроэнергии, которую мы вырабатываем из угля... Это сделало электроэнергию более дорогой, а нашу сеть менее стабильной... Лучшее, на что мы можем надеяться в краткосрочной перспективе, - это остановить закрытие угольных электростанций... Никто не выиграл от этого действия", - заявил Райт в интервью Блумберг.
Тем не менее, согласно данным агентства, Райт признал, что возрождение этого источника топлива маловероятно. Кроме того, по оценкам агентства, пока не ясно, какие действия США могли бы предпринять, чтобы предотвратить закрытие угольных электростанций.
Как заявила агентству президент торговой группы America's Power Мишель Бладворт, в течение следующих пяти лет по всей стране планируется закрыть более 120 угольных электростанций. "К счастью, президент Трамп стремится это изменить", - отметила она.
Согласно Блумберг, сторонники защиты окружающей среды, напротив, приветствовали прекращение использования угля из-за выбросов, способствующих глобальному потеплению.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа в стране. По его словам, это станет основой для снижения цен на энергоресурсы.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьСШАМОСКВАДональд Трамп
 
 
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