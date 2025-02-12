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Суд не стал запрещать "дочке" ING Bank вести разбирательства с Т-Банком

Суд не стал запрещать "дочке" ING Bank вести разбирательства с Т-Банком - 12.02.2025, ПРАЙМ

Суд не стал запрещать "дочке" ING Bank вести разбирательства с Т-Банком

Арбитражный суд Москвы отказал Т-Банку, просившему запретить российской "дочке" нидерландского ING Bank – АО "ИНГ Банк Евразия" – инициировать разбирательства... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T13:47+0300

2025-02-12T13:47+0300

2025-02-12T13:47+0300

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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказал Т-Банку, просившему запретить российской "дочке" нидерландского ING Bank – АО "ИНГ Банк Евразия" – инициировать разбирательства против Т-Банка, а также требовать запрета Т-Банку вести разбирательства с АО "ИНГ Банк Евразия", следует из опубликованной в понедельник резолютивной части определения суда. Заявитель просил запретить "дочке" ING Bank инициировать разбирательства против Т-Банка, "прямо или косвенно связанные с фактом причинения вреда" Т-Банку "в связи с неисполнением обязательств по договору", а также запретить ответчику заявлять ходатайства и иски о запрете Т-Банку "инициировать и/или продолжать судебные разбирательства в государственных судах на территории Российской Федерации". "В удовлетворении заявления акционерного общества "ТБанк"… отказать", - говорится в судебном акте. С этим заявлением в суд в октябре обратился Росбанк, впоследствии суд произвел процессуальную замену заявителя на Т-Банк, поскольку Росбанк 1 января завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала. Также в настоящее время этот же суд рассматривает иск Т-Банка как правопреемника Росбанка о взыскании с АО "ИНГ Банк Евразия" более 20,1 миллиона долларов и около 10 миллионов рублей убытков. Изначально этот иск в феврале 2024 года был подан Росбанком к нидерландскому ING Bank, его лондонскому филиалу и АО "ИНГ Банк Евразия". В октябре суд по ходатайству истца прекратил рассмотрение требований к иностранным ответчикам. Росбанк объяснил свою просьбу антиисковым запретом, вынесенным в июле Высоким судом правосудия Англии и Уэльса. Два бывших соответчика были переведены в статус третьих лиц. Третьими лицами к делу привлечены также Совкомбанк, Центробанк, Федеральная налоговая служба (ФНС) и прокуратура Москвы. Спор связан с синдицированным кредитом в размере 50 миллионов долларов, который Росбанк совместно с другими банками в 2021 году предоставил Совкомбанку. Кредитным агентом выступил лондонский филиал ING Bank. Более подробно обстоятельства того спора стороны в суде пока не излагали. ING Group – крупнейшая банковская группа Нидерландов, входит в число мировых системно значимых банков.

https://1prime.ru/20250206/t-bank-854731358.html

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