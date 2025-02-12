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ВСУ надеются, что Путин и Трамп договорятся, заявил пленный

ВСУ надеются, что Путин и Трамп договорятся, заявил пленный - 12.02.2025, ПРАЙМ

ВСУ надеются, что Путин и Трамп договорятся, заявил пленный

Военные ВСУ надеются, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп сумеют договорится и заключить мир в ближайшее время, при этом они же не | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T05:46+0300

2025-02-12T05:46+0300

2025-02-12T05:46+0300

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ДОНЕЦК, 12 фев - ПРАЙМ. Военные ВСУ надеются, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп сумеют договорится и заключить мир в ближайшее время, при этом они же не верят в то, что киевские власти могут хоть как-то повлиять на ситуацию, рассказал РИА Новости украинский военнослужащий Сергей Дзюба, взятый в плен под Великой Новоселкой. "Все устали, все надеются на Трампа. Что он договорится с Путиным все-таки. Про наши власти уже никто ничего не надеется", - рассказал он. По его словам, в военной среде на Украине существует понимание, что мобилизация "была сорвана", а на фронт уже в который раз отправляются уже воевавшие солдаты, у которых нет желания воевать, а многие и вовсе не хотят оказывать сопротивление российской армии. "Все очень устали - и гражданские, и военные. Даже я вот год послужил в стрелковом батальоне, потом год в ПВО, потом обратно на "передок". Силы новые не поступают. Мобилизация сорвана. Бросают сюда людей, которые знают, что это такое, а эти люди правдами-неправдами, обманами пытаются сюда людей затащить. Затаскивают... и просто оставляют, как вот меня оставили. Изначально как завели - и все. Если бы они (русские) раньше пошли, раньше бы все забрали (Великую Новоселку)... мы просто сидели в подвале, и все", - отметил Дзюба. Минобороны РФ об освобождении Великой Новоселки в ДНР сообщило 26 января. Прослуживший год в тыловых частях ПВО в Киеве пленный военные ВСУ также отмечает, что так называемый украинский патриотизм уже не заметен в столице. По его словам, героями себя считают те, кто не участвовал в боевых действиях, они "любят покричать, порассказывать, горло порвать, на уровне хайпа поднять себе авторитет". Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует заманить 18-25-летних в ВСУ и предложить им особый контракт: за год службы в ВСУ обещают 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов, а также ипотеку под 0%. Весной прошлого года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь американский президент Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

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общество , мировая экономика, украина, рф, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, всу, минобороны рф, совбез