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Юань открыл торги 12 февраля снижением
Юань открыл торги 12 февраля снижением - 12.02.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги 12 февраля снижением
Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды теряет до 12,88 рубля, следует из данных Московской биржи. | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T10:04+0300
2025-02-12T10:04+0300
2025-02-12T10:09+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
юань
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды теряет до 12,88 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 4 копейки, до 12,88 рубля.
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юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань
Юань открыл торги 12 февраля снижением
Курс юаня в начале торгов снижается до 12,88 рубля
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды теряет до 12,88 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 4 копейки, до 12,88 рубля.