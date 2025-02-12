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Юань открыл торги 12 февраля снижением

Юань открыл торги 12 февраля снижением - 12.02.2025, ПРАЙМ

Юань открыл торги 12 февраля снижением

Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды теряет до 12,88 рубля, следует из данных Московской биржи. | 12.02.2025, ПРАЙМ

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2025-02-12T10:04+0300

2025-02-12T10:09+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

юань

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды теряет до 12,88 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 4 копейки, до 12,88 рубля.

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