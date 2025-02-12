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"Потеря управляемости в ВСУ". В Энергодаре объяснили срыв ротации на ЗАЭС - 12.02.2025, ПРАЙМ
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"Потеря управляемости в ВСУ". В Энергодаре объяснили срыв ротации на ЗАЭС
"Потеря управляемости в ВСУ". В Энергодаре объяснили срыв ротации на ЗАЭС - 12.02.2025, ПРАЙМ
"Потеря управляемости в ВСУ". В Энергодаре объяснили срыв ротации на ЗАЭС
Врио главы администрации Энергодара Максим Пухов считает, что если срыв ротации на Запорожской АЭС был сознательной провокацией киевского режима, то с... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T21:42+0300
2025-02-12T21:42+0300
спецоперация на украине
ротация
срыв
оценка
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Врио главы администрации Энергодара Максим Пухов считает, что если срыв ротации на Запорожской АЭС был сознательной провокацией киевского режима, то с Владимиром Зеленским договариваться нельзя ни о чем, если нет, это говорит о потери управляемости в ВСУ. Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перенесенная по вине Киева с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожскую АЭС вновь не состоялась. По ее словам, колонна с военными РФ и экспертами секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть атомную станция, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу со стороны ВСУ. "Несколько мыслей по поводу очередного срыва ротации экспертов МАГАТЭ. Если это сознательная провокация, то это пример того, что с Зе (Зеленским - прим. ред.) и бандой нельзя ни о чем договориться. Всё обнулят не моргнув глазом. Если это не сознательная провокация со стороны киевского режима, то это свидетельство потери управляемости в их вооружённых силах", - написал Пухов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что речь идет о том, когда решения и договорённости, принятые на высшем уровне не доходят или игнорируются командирами на местах. Маршрут для ротации экспертов МАГАТЭ должен быть безопасным, подчеркнул он.
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ротация, срыв, оценка
Спецоперация на Украине, ротация, срыв, оценка
21:42 12.02.2025
 
"Потеря управляемости в ВСУ". В Энергодаре объяснили срыв ротации на ЗАЭС

Врио главы Энергодара объяснил срыв ротации на ЗАЭС потерей управляемости в ВСУ

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Врио главы администрации Энергодара Максим Пухов считает, что если срыв ротации на Запорожской АЭС был сознательной провокацией киевского режима, то с Владимиром Зеленским договариваться нельзя ни о чем, если нет, это говорит о потери управляемости в ВСУ.
Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перенесенная по вине Киева с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожскую АЭС вновь не состоялась. По ее словам, колонна с военными РФ и экспертами секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть атомную станция, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу со стороны ВСУ.
"Несколько мыслей по поводу очередного срыва ротации экспертов МАГАТЭ. Если это сознательная провокация, то это пример того, что с Зе (Зеленским - прим. ред.) и бандой нельзя ни о чем договориться. Всё обнулят не моргнув глазом. Если это не сознательная провокация со стороны киевского режима, то это свидетельство потери управляемости в их вооружённых силах", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что речь идет о том, когда решения и договорённости, принятые на высшем уровне не доходят или игнорируются командирами на местах.
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