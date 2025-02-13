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В Донецке задержали диверсанта, выполнявшего задание ГУР МО Украины

В Донецке задержали диверсанта, выполнявшего задание ГУР МО Украины - 13.02.2025, ПРАЙМ

В Донецке задержали диверсанта, выполнявшего задание ГУР МО Украины

Сотрудники контрразведки задержали в Донецке диверсанта, выполнявший задание Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР МО Украины), сообщили в... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T06:04+0300

2025-02-13T06:04+0300

2025-02-13T06:04+0300

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ДОНЕЦК, 13 фев - ПРАЙМ. Сотрудники контрразведки задержали в Донецке диверсанта, выполнявший задание Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР МО Украины), сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Управлением ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан с поличным житель города Донецка, причастный к незаконному приобретению взрывных устройств", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что задержанный изъял из заранее подготовленного тайника компоненты для самодельного взрывного устройства по заданию ГУР МО Украины для использования в террористических целях. Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по пп. "а", "в", ч. 3 ст. 222.1 УК России ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

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общество , россия, донецк, украина, минобороны украины, фсб