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Эксперт рассказал, почему цены на нефть упали - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, почему цены на нефть упали
Эксперт рассказал, почему цены на нефть упали - 13.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, почему цены на нефть упали
Цены на нефть марки Brent удерживаются геополитическими факторами, сейчас это санкции США против нефтяного экспорта Ирана и России и угроза торговых войн со... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T03:45+0300
2025-02-13T03:45+0300
нефть
энергетика
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сша
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть марки Brent удерживаются геополитическими факторами, сейчас это санкции США против нефтяного экспорта Ирана и России и угроза торговых войн со стороны президента США Дональда Трампа, без этого котировки могли бы уйти в район 60-70 долларов за баррель, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. "Если бы не геополитика, нефть Brent сейчас торговалась бы в коридоре 60-70 долларов за баррель", - сказал эксперт. По словам Белогорьева, фундаментально цены уже идут вниз под влиянием ослабления роста спроса в Китае, хороших темпов увеличения добычи в Южной Америке и стремления многих стран ОПЕК+ нарастить производство. "Но это снижение до сих пор довольно эффективно сдерживалось дисциплинированностью той же ОПЕК+ и геополитическими факторами, ключевые среди них сейчас - это санкции США против нефтяного экспорта Ирана и России и угроза трамповских торговых войн, в том числе на рынке энергоресурсов", - добавил он. Белогорьев считает, что в первом квартале 2025 года среднее превышение мирового спроса над предложением нефти вряд ли превышает 0,5 миллиона баррелей в сутки, а к концу года может образоваться уже избыток предложения - вплоть до 1 миллиона баррелей в сутки, "что много". "Причина простая - сочетание резкого и вполне естественного замедления темпов роста спроса и увеличивающегося предложения. Из-за того, что цены продолжают держаться на высоком уровне, предложение не успевает вовремя реагировать на плохие сигналы со стороны спроса", - объяснил эксперт. Биржевые цены на нефть Brent удерживаются не ниже 70 долларов за баррель. С начала февраля они находятся в диапазоне 74-77 долларов.
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нефть, сша, иран, москва, дональд трамп, опек
Нефть, Энергетика, Экономика, США, ИРАН, МОСКВА, Дональд Трамп, ОПЕК
03:45 13.02.2025
 
Эксперт рассказал, почему цены на нефть упали

Эксперт Белогорьев: цены на нефть Brent удерживаются геополитическими факторами

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть марки Brent удерживаются геополитическими факторами, сейчас это санкции США против нефтяного экспорта Ирана и России и угроза торговых войн со стороны президента США Дональда Трампа, без этого котировки могли бы уйти в район 60-70 долларов за баррель, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
"Если бы не геополитика, нефть Brent сейчас торговалась бы в коридоре 60-70 долларов за баррель", - сказал эксперт.
По словам Белогорьева, фундаментально цены уже идут вниз под влиянием ослабления роста спроса в Китае, хороших темпов увеличения добычи в Южной Америке и стремления многих стран ОПЕК+ нарастить производство. "Но это снижение до сих пор довольно эффективно сдерживалось дисциплинированностью той же ОПЕК+ и геополитическими факторами, ключевые среди них сейчас - это санкции США против нефтяного экспорта Ирана и России и угроза трамповских торговых войн, в том числе на рынке энергоресурсов", - добавил он.
Белогорьев считает, что в первом квартале 2025 года среднее превышение мирового спроса над предложением нефти вряд ли превышает 0,5 миллиона баррелей в сутки, а к концу года может образоваться уже избыток предложения - вплоть до 1 миллиона баррелей в сутки, "что много".
"Причина простая - сочетание резкого и вполне естественного замедления темпов роста спроса и увеличивающегося предложения. Из-за того, что цены продолжают держаться на высоком уровне, предложение не успевает вовремя реагировать на плохие сигналы со стороны спроса", - объяснил эксперт.
Биржевые цены на нефть Brent удерживаются не ниже 70 долларов за баррель. С начала февраля они находятся в диапазоне 74-77 долларов.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьСШАИРАНМОСКВАДональд ТрампОПЕК
 
 
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