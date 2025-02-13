https://1prime.ru/20250213/ekspert-854891912.html
Эксперт оценил стратегию ОПЕК+ в 2025 году
Эксперт оценил стратегию ОПЕК+ в 2025 году - 13.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил стратегию ОПЕК+ в 2025 году
Лучшая стратегия для ОПЕК+ в 2025 году не принимать новых решений и сохранить добычу на текущем уровне, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T04:36+0300
2025-02-13T04:36+0300
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энергетика
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Лучшая стратегия для ОПЕК+ в 2025 году не принимать новых решений и сохранить добычу на текущем уровне, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
"По хорошему счету, лучшее, что ОПЕК+ может сделать в 2025 году - не делать ничего, то есть заморозить свой текущий уровень добычи. Это само по себе не остановит снижение цен, но сделает его значительно более плавным", - сказал эксперт.
Однако, по его словам, многие страны-участницы соглашения не согласны с дальнейшими самоограничениями. И поэтому, возможно, что ОПЕК+ еще удастся договориться внутри себя о сдерживании роста добычи во втором квартале, но в третьем-четвертом кварталах этот рост выглядит неизбежным, поделился мнением Белогорьев.
Согласно ежемесячному краткосрочному прогнозу управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США, опубликованному во вторник, мировая добыча нефти и газового конденсата в мире превысит потребление в 2025 году на 420 тысяч баррелей в сутки, а в 2026 году - на 980 тысяч баррелей.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля.
В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они будут постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваться для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, Россия, Ирак и Казахстан до конца июня 2026 года будут компенсировать перепроизводство нефти, допущенное в прошлом году.
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нефть, москва, сша, иран, опек
Энергетика, Нефть, Экономика, МОСКВА, США, ИРАН, ОПЕК
Эксперт оценил стратегию ОПЕК+ в 2025 году
Эксперт Белогорьев: лучшая стратегия для ОПЕК+ в 2025 году - не принимать новых решений
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Лучшая стратегия для ОПЕК+ в 2025 году не принимать новых решений и сохранить добычу на текущем уровне, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
"По хорошему счету, лучшее, что ОПЕК+ может сделать в 2025 году - не делать ничего, то есть заморозить свой текущий уровень добычи. Это само по себе не остановит снижение цен, но сделает его значительно более плавным", - сказал эксперт.
Однако, по его словам, многие страны-участницы соглашения не согласны с дальнейшими самоограничениями. И поэтому, возможно, что ОПЕК+ еще удастся договориться внутри себя о сдерживании роста добычи во втором квартале, но в третьем-четвертом кварталах этот рост выглядит неизбежным, поделился мнением Белогорьев.
Согласно ежемесячному краткосрочному прогнозу управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США, опубликованному во вторник, мировая добыча нефти и газового конденсата в мире превысит потребление в 2025 году на 420 тысяч баррелей в сутки, а в 2026 году - на 980 тысяч баррелей.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля.
В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они будут постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваться для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, Россия, Ирак и Казахстан до конца июня 2026 года будут компенсировать перепроизводство нефти, допущенное в прошлом году.