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МЭА подсчитало доходы России от нефтяного экспорта

МЭА подсчитало доходы России от нефтяного экспорта - 13.02.2025, ПРАЙМ

МЭА подсчитало доходы России от нефтяного экспорта

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в 2024 году получила 189 миллиардов долларов от нефтяного экспорта в среднем в 7,6 миллиона... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T12:03+0300

2025-02-13T12:03+0300

2025-02-13T13:00+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в 2024 году получила 189 миллиардов долларов от нефтяного экспорта в среднем в 7,6 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства."Согласно анализу МЭА, в 2024 году Россия получила 189 миллиардов долларов за счет экспорта 7,6 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, из которых 3,5 миллиона баррелей в сутки морской нефти предназначались в основном для Индии и Китая", - говорится в докладе.Также МЭА считает, что РФ в январе нарастила добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, до 9,22 миллиона баррелей в сутки. По расчетам агентства, с учетом добровольных сокращений ОПЕК+ и квот предельный уровень добычи для РФ в январе был на уровне 8,98 миллиона баррелей в сутки.Вице-премьер РФ Александр Новак в среду заявил, что Россия в январе исполнила нефтяную сделку ОПЕК+ на 100%, в феврале планирует такое же исполнение. Ранее в феврале агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что добыча нефти в России в январе оказалась ниже квоты альянса.ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На первые три месяца 2025 года суммарный предельный уровень добычи составляет около 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Для России квота составляет в 2025 году 9,949 миллиона баррелей в сутки. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - было решено отменять с апреля.Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.Однако в феврале 2025 года ОПЕК+ исключил минэнерго США и Rystad из списка источников. Теперь альянс будет опираться на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.

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