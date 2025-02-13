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"Автостат" ожидает снижение продаж крупнотоннажных грузовиков в России

"Автостат" ожидает снижение продаж крупнотоннажных грузовиков в России - 13.02.2025, ПРАЙМ

"Автостат" ожидает снижение продаж крупнотоннажных грузовиков в России

Аналитическое агентство "Автостат" в базовом прогнозе в 2025 году ожидает снижения в России продаж новых грузовиков массой свыше 16 тонн (HCV) на 7% - до 95... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T16:06+0300

2025-02-13T16:06+0300

2025-02-13T16:06+0300

россия

авто

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Аналитическое агентство "Автостат" в базовом прогнозе в 2025 году ожидает снижения в России продаж новых грузовиков массой свыше 16 тонн (HCV) на 7% - до 95 тысяч машин, следует из презентации агентства. В качестве факторов, положительно влияющих на рынок, в "Автостате" видят рост грузооборота и развитие логистики дальних перевозок, наличие крупных инфраструктурных проектов, реализуемых в России, а также меры государственной поддержки. В оптимистичном прогнозе аналитики видят сохранение продаж на уровне 2024 года - 102 тысячи проданных автомобилей, а в пессимистичном - снижение на 17%, до 85 тысяч авто. При чем пессимистичный сценарий, как следует из презентации, возможен по ряду причин, в том числе из-за насыщения отложенного спроса, ужесточения условий лизинга, стагнации и спада отраслей экономики, нуждающихся в транспорте, ограниченности предложений российских автопроизводителей, а также роста цен на автомобили и запчасти. По данным "Автостата", в 2024 году в России было продано 102 тысячи грузовых автомобилей массой более 16 тонн - на 18,8% меньше, чем в 2023 году.

https://1prime.ru/20250212/avto-854875457.html

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россия, авто