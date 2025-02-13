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МЭА понизило прогноз роста нефтедобычи в мире - 13.02.2025, ПРАЙМ
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МЭА понизило прогноз роста нефтедобычи в мире
МЭА понизило прогноз роста нефтедобычи в мире - 13.02.2025, ПРАЙМ
МЭА понизило прогноз роста нефтедобычи в мире
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мировой добычи нефти в 2025 году на 200 тысяч баррелей в сутки - до 1,56 миллиона баррелей в | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T12:04+0300
2025-02-13T12:04+0300
экономика
нефть
мэа
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мировой добычи нефти в 2025 году на 200 тысяч баррелей в сутки - до 1,56 миллиона баррелей в сутки, ожидая, что добыча в текущем году составит в среднем 104,45 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "В целом на 2025 год прогнозируется рост предложения нефти (в мире - ред.) на 1,6 миллиона баррелей в сутки, до 104,5 миллиона баррелей в сутки, даже при сохранении добровольных сокращений ОПЕК+. Почти весь прирост, на 1,4 миллиона баррелей в сутки, обеспечат страны, не входящие в ОПЕК+, а ОПЕК+ продемонстрирует скромное увеличение на 140 тысяч баррелей в сутки", - говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, по оценке МЭА, добыча нефти в мире в 2025 году вырастет по сравнению с 2024 годом на 1,56 миллиона баррелей в сутки, до 104,45 миллиона баррелей в сутки. Месяцем ранее МЭА прогнозировало, что добыча вырастет на 1,76 миллиона баррелей в сутки, до 104,68 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, оно снизило прогноз на 200 тысяч баррелей в сутки. "Оценка предложения нефти странами ОПЕК+ на 2025 год была пересмотрена в сторону понижения на 170 тысяч баррелей в сутки после публикации отчета в прошлом месяце, чтобы отразить последние тенденции в добыче в России, Иране и ОАЭ", - пояснили в МЭА.
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нефть, мэа
Экономика, Нефть, МЭА
12:04 13.02.2025
 
МЭА понизило прогноз роста нефтедобычи в мире

МЭА понизило прогноз роста нефтедобычи в мире до 104,45 миллиона б/с

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мировой добычи нефти в 2025 году на 200 тысяч баррелей в сутки - до 1,56 миллиона баррелей в сутки, ожидая, что добыча в текущем году составит в среднем 104,45 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
"В целом на 2025 год прогнозируется рост предложения нефти (в мире - ред.) на 1,6 миллиона баррелей в сутки, до 104,5 миллиона баррелей в сутки, даже при сохранении добровольных сокращений ОПЕК+. Почти весь прирост, на 1,4 миллиона баррелей в сутки, обеспечат страны, не входящие в ОПЕК+, а ОПЕК+ продемонстрирует скромное увеличение на 140 тысяч баррелей в сутки", - говорится в докладе.
Согласно приложенным таблицам, по оценке МЭА, добыча нефти в мире в 2025 году вырастет по сравнению с 2024 годом на 1,56 миллиона баррелей в сутки, до 104,45 миллиона баррелей в сутки. Месяцем ранее МЭА прогнозировало, что добыча вырастет на 1,76 миллиона баррелей в сутки, до 104,68 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, оно снизило прогноз на 200 тысяч баррелей в сутки.
"Оценка предложения нефти странами ОПЕК+ на 2025 год была пересмотрена в сторону понижения на 170 тысяч баррелей в сутки после публикации отчета в прошлом месяце, чтобы отразить последние тенденции в добыче в России, Иране и ОАЭ", - пояснили в МЭА.
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