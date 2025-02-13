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МЭА повысило прогноз по спросу на нефть в мире

МЭА повысило прогноз по спросу на нефть в мире - 13.02.2025, ПРАЙМ

МЭА повысило прогноз по спросу на нефть в мире

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 50 тысяч баррелей в сутки - до 1,11 миллиона... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T12:05+0300

2025-02-13T12:05+0300

2025-02-13T12:05+0300

экономика

нефть

мэа

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 50 тысяч баррелей в сутки - до 1,11 миллиона баррелей в сутки и теперь ожидает спрос на уровне 104 миллионов баррелей в сутки, следует из февральского доклада МЭА. Согласно приложенным таблицам, МЭА оценивает спрос на нефть в 2025 году на уровне 104 миллиона баррелей. При этом, по оценкам агентства, в 2024 году спрос на нефть составил 102,89 миллиона баррелей в сутки, что на 10 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в предыдущем докладе. В текущем году спрос должен вырасти на 1,11 миллиона баррелей в сутки. В январском докладе МЭА ожидало роста спроса на нефть в 2025 году на 1,06 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в новом докладе агентство повысило прогноз на 50 тысяч баррелей в сутки.

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нефть, мэа