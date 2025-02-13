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МЭА оценило влияние пошлин США и санкций против Ирана и РФ на рынок нефти

МЭА оценило влияние пошлин США и санкций против Ирана и РФ на рынок нефти - 13.02.2025, ПРАЙМ

МЭА оценило влияние пошлин США и санкций против Ирана и РФ на рынок нефти

Международное энергетическое агентство (МЭА) отметило, что нефтяные рынки раз за разом демонстрируют "удивительную устойчивость" и адаптивность, поэтому оно... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T12:07+0300

2025-02-13T12:07+0300

2025-02-13T12:07+0300

экономика

нефть

мэа

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) отметило, что нефтяные рынки раз за разом демонстрируют "удивительную устойчивость" и адаптивность, поэтому оно сомневается, что новые импортные пошлины, а также санкции против Ирана и России со стороны США ощутимо повлияют на торговые потоки, следует из ежемесячного доклада агентства. "Пока еще слишком рано говорить о том, как торговые потоки отреагируют на новые тарифы США или на перспективу их введения, а также о том, каким может быть влияние эскалации санкций против Ирана и России в долгосрочной перспективе. Но раз за разом нефтяные рынки демонстрируют удивительную устойчивость и адаптивность перед лицом серьезных вызовов - и вряд ли в этот раз будет иначе", - говорится в докладе. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин в 10-25% на товары из Канады, Мексики и Китая. Позднее он принял решение приостановить запланированные с 4 февраля пошлины против Канады и Мексики, оставив в силе решение относительно Китая. США также в феврале ввели новые санкции против нефтяной индустрии Ирана, а также так называемого теневого флота этой страны, якобы используемого для транспортировки нефти в Китай. А в январе власти страны усилили ограничения против России, наложив санкции на более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов.

https://1prime.ru/20250213/mea-854900038.html

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нефть, мэа