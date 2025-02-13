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В МЭА оценили объем нефтяного экспорта России в январе - 13.02.2025, ПРАЙМ
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В МЭА оценили объем нефтяного экспорта России в январе
В МЭА оценили объем нефтяного экспорта России в январе - 13.02.2025, ПРАЙМ
В МЭА оценили объем нефтяного экспорта России в январе
Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в январе сохранила экспорт нефти и нефтепродуктов на уровне 7,4 миллиона баррелей в сутки, а ее | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T12:08+0300
2025-02-13T12:08+0300
экономика
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в январе сохранила экспорт нефти и нефтепродуктов на уровне 7,4 миллиона баррелей в сутки, а ее доходы относительно декабря выросли на 900 миллионов долларов, до 15,8 миллиарда, следует из ежемесячного доклада агентства. "Россия продолжает грузить нефть и нефтепродукты на танкеры, в среднем 5,8 миллиона баррелей в сутки в январе, что ниже уровня декабря. В то время как общий объем экспорта нефти вырос на 100 тысяч баррелей в сутки за месяц, до 4,6 миллиона баррелей в сутки, объем экспорта продуктов снизился на 100 тысяч баррелей, до 2,8 миллиона баррелей, в результате чего общий объем нефтяного экспорта не изменился и составил 7,4 миллиона баррелей в сутки (-0,6 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим годом)", - говорится в докладе. "Доходы от коммерческого экспорта (на основе погрузки и рыночных цен), по оценкам, выросли на 0,9 миллиарда долларов за январь, до 15,8 миллиарда долларов, поскольку более высокие цены компенсировали влияние низкого уровня экспорта", - добавляет МЭА. В докладе отмечается, что доходы от продажи нефти выросли на 600 миллионов долларов, до 9,8 миллиарда, а от продажи нефтепродуктов - на 400 миллионов, до 5,9 миллиарда долларов. В годовом выражении совокупный доход снизился на 600 миллионов, в основном за счет нефти. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка. Однако в феврале 2025 года ОПЕК+ исключил минэнерго США и Rystad из списка источников. Теперь альянс будет опираться на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.
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нефть, рф, мэа
Экономика, Нефть, РФ, МЭА
12:08 13.02.2025
 
В МЭА оценили объем нефтяного экспорта России в январе

МЭА: нефтяной экспорт России в январе сохранился на уровне декабря

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Татарстане
Нефтяные качалки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в январе сохранила экспорт нефти и нефтепродуктов на уровне 7,4 миллиона баррелей в сутки, а ее доходы относительно декабря выросли на 900 миллионов долларов, до 15,8 миллиарда, следует из ежемесячного доклада агентства.
"Россия продолжает грузить нефть и нефтепродукты на танкеры, в среднем 5,8 миллиона баррелей в сутки в январе, что ниже уровня декабря. В то время как общий объем экспорта нефти вырос на 100 тысяч баррелей в сутки за месяц, до 4,6 миллиона баррелей в сутки, объем экспорта продуктов снизился на 100 тысяч баррелей, до 2,8 миллиона баррелей, в результате чего общий объем нефтяного экспорта не изменился и составил 7,4 миллиона баррелей в сутки (-0,6 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим годом)", - говорится в докладе.
"Доходы от коммерческого экспорта (на основе погрузки и рыночных цен), по оценкам, выросли на 0,9 миллиарда долларов за январь, до 15,8 миллиарда долларов, поскольку более высокие цены компенсировали влияние низкого уровня экспорта", - добавляет МЭА.
В докладе отмечается, что доходы от продажи нефти выросли на 600 миллионов долларов, до 9,8 миллиарда, а от продажи нефтепродуктов - на 400 миллионов, до 5,9 миллиарда долларов. В годовом выражении совокупный доход снизился на 600 миллионов, в основном за счет нефти.
Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка. Однако в феврале 2025 года ОПЕК+ исключил минэнерго США и Rystad из списка источников. Теперь альянс будет опираться на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.
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