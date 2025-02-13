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МЭА зафиксировало сокращение коммерческих нефтяных запасов в ОЭСР - 13.02.2025, ПРАЙМ
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МЭА зафиксировало сокращение коммерческих нефтяных запасов в ОЭСР
МЭА зафиксировало сокращение коммерческих нефтяных запасов в ОЭСР - 13.02.2025, ПРАЙМ
МЭА зафиксировало сокращение коммерческих нефтяных запасов в ОЭСР
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в декабре снизились на 26,1 миллиона баррелей,... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T12:13+0300
2025-02-13T12:13+0300
экономика
нефть
оэср
мэа
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в декабре снизились на 26,1 миллиона баррелей, составив 2,737 миллиарда баррелей, и были на 91,1 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов - ред.) ОЭСР продолжили сокращаться, упав в декабре на 26,1 миллиона баррелей. Составив 2737,2 миллиона баррелей, они были на 91,1 миллиона баррелей ниже пятилетнего среднего значения, но все еще покрывали 60,8 дней форвардного спроса", - сказано в докладе. Мировые запасы нефти упали на 17,1 миллиона баррелей в месячном исчислении, до 7,647 миллиарда баррелей в декабре, что на 41 миллиона баррелей меньше в годовом выражении. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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нефть, оэср, мэа
Экономика, Нефть, ОЭСР, МЭА
12:13 13.02.2025
 
МЭА зафиксировало сокращение коммерческих нефтяных запасов в ОЭСР

МЭА: коммерческие нефтяные запасы в ОЭСР снизились на 26,1 миллиона баррелей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в декабре снизились на 26,1 миллиона баррелей, составив 2,737 миллиарда баррелей, и были на 91,1 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов - ред.) ОЭСР продолжили сокращаться, упав в декабре на 26,1 миллиона баррелей. Составив 2737,2 миллиона баррелей, они были на 91,1 миллиона баррелей ниже пятилетнего среднего значения, но все еще покрывали 60,8 дней форвардного спроса", - сказано в докладе.
Мировые запасы нефти упали на 17,1 миллиона баррелей в месячном исчислении, до 7,647 миллиарда баррелей в декабре, что на 41 миллиона баррелей меньше в годовом выражении.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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