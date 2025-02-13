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Мировые цены на нефть перешли к снижению - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Мировые цены на нефть перешли к снижению
Мировые цены на нефть перешли к снижению - 13.02.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть перешли к снижению
Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются более чем на 1% на фоне ослабления геополитических факторов и выхода доклада Международного энергетического... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T14:37+0300
2025-02-13T14:37+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются более чем на 1% на фоне ослабления геополитических факторов и выхода доклада Международного энергетического агентства (МЭА) о нефтяном рынке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.26 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,21%, до 74,27 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,35%, до 70,41 доллара. Одним из факторов поддержки нефтяных котировок служит ослабление геополитических рисков. В среду президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Ранее в четверг МЭА опубликовало февральский доклад по нефтяному рынку, в котором понизило прогноз роста мировой добычи нефти в 2025 году на 200 тысяч баррелей в сутки - до 1,56 миллиона баррелей в сутки. Также МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 50 тысяч баррелей в сутки - до 1,11 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, мэа, сша
Энергетика, Нефть, МЭА, США
14:37 13.02.2025
 
Мировые цены на нефть перешли к снижению

Нефть дешевеет более чем на 1% на фоне ряда факторов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются более чем на 1% на фоне ослабления геополитических факторов и выхода доклада Международного энергетического агентства (МЭА) о нефтяном рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.26 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,21%, до 74,27 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,35%, до 70,41 доллара.
Одним из факторов поддержки нефтяных котировок служит ослабление геополитических рисков. В среду президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее в четверг МЭА опубликовало февральский доклад по нефтяному рынку, в котором понизило прогноз роста мировой добычи нефти в 2025 году на 200 тысяч баррелей в сутки - до 1,56 миллиона баррелей в сутки. Также МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 50 тысяч баррелей в сутки - до 1,11 миллиона баррелей в сутки.
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ЭнергетикаНефтьМЭАСША
 
 
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