https://1prime.ru/20250213/neft-854914677.html

Цены на нефть показывают разнонаправленную динамики

Цены на нефть показывают разнонаправленную динамики - 13.02.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть показывают разнонаправленную динамики

Мировые цены на нефть в четверг вечером показывают разнонаправленную динамику, инвесторы анализируют доклады Международного энергетического агентства (МЭА) и... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T21:59+0300

2025-02-13T21:59+0300

2025-02-13T21:59+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером показывают разнонаправленную динамику, инвесторы анализируют доклады Международного энергетического агентства (МЭА) и Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.40 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,09%, до 75,11 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI росла на 0,04%, до 71,4 доллара. Ранее в четверг МЭА опубликовало доклад по нефтяному рынку, в котором понизило прогноз роста мировой добычи нефти в 2025 году на 200 тысяч баррелей в сутки - до 1,56 миллиона баррелей в сутки. Днем ранее ОПЕК также опубликовало доклад, где также представила свои прогнозы относительно рынка нефти. Организация снизила прогноз добычи нефти и конденсата в США в 2025 году на 50 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает роста на 240 тысяч баррелей в сутки – до 13,47 миллиона баррелей в сутки.

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нефть, торги, цены