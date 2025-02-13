https://1prime.ru/20250213/roskachestvo-854893509.html

Роскачество выявило 191 небезопасный товар на маркетплейсах

Роскачество выявило 191 небезопасный товар на маркетплейсах - 13.02.2025, ПРАЙМ

Роскачество выявило 191 небезопасный товар на маркетплейсах

Роскачество изучило более 6 тысяч карточек товаров детских удерживающих устройств для автомобилей на маркетплейсах и выявило 191 не соответствующий правилам... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T07:17+0300

2025-02-13T07:17+0300

2025-02-13T07:17+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Роскачество изучило более 6 тысяч карточек товаров детских удерживающих устройств для автомобилей на маркетплейсах и выявило 191 не соответствующий правилам безопасности товар - к ним относятся "треугольники" для ремней безопасности и бескаркасные детские автокресла, рассказали РИА Новости в организации. "Всего было изучено более 6 тысяч карточек. По всем нарушениям Роскачество обращалось и к продавцам, и к представителям маркетплейсов… в территориальные органы Росстандарта, в Федеральную службу аккредитации и МВД. В ходе мониторинга 191 товар - "треугольники" и бескаркасные кресла - был заблокирован. Работа по блокировке таких товаров все еще продолжается", - рассказали в Роскачестве. Там отметили, что проанализировали результаты поисковой выдачи на маркетплейсах Wildberries, OZON, "Яндекс Маркет", "Мегамаркет", а также через поисковики нашли несколько сайтов, где продавались подобные товары. Поисковый запрос включал в себя такие наименования, как "адаптер ремня безопасности", "детское удерживающее устройство", "накладка на ремень безопасности", "бескаркасное детское автокресло". В Роскачестве напомнили, что все детские удерживающие устройства должны соответствовать правилам ООН № 44-04. Однако "адаптеры", "треугольники", бескаркасные детские кресла, "корректоры лямок ремней безопасности" и тому подобные классифицируются как "направляющая лямка". Сертификация и реализация их является нарушением технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" и правил ЕЭК ООН № 44-04. Согласно пункту 2.8.8 правил, направляющая лямка рассматривается как составной элемент детской удерживающей системы, который не должен подвергаться значительной динамической нагрузке и поэтому не может быть отдельно утвержден в качестве детской удерживающей системы. В результате ряд продавцов были привлечены к административной ответственности, в том числе и штрафам до 20 тысяч рублей. Маркетплейсы и онлайн-магазины заблокировали эти товары, однако "на одном из маркетплейсов такие товары появляются и сейчас, и Роскачество продолжает отслеживать нарушения", подчеркнули там. "Накладки на ремни по-прежнему остаются небезопасным товаром, который неприменим для использования в качестве детского удерживающего устройства. Аналогичная ситуация и с бескаркасными креслами – их не предполагается использовать вместе с каркасным креслом, а потому они позиционируются как полноценное ДУУ. При этом они также небезопасны для использования для детей", - заключили в организации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, москва, роскачество, оон, росстандарт