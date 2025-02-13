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Российский рынок ювелирных изделий из золота импортозаместился
Российский рынок ювелирных изделий из золота импортозаместился - 13.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок ювелирных изделий из золота импортозаместился
Российский рынок ювелирных изделий из золота импортозаместился почти полностью, сообщил в интервью РИА Новости глава Пробирной палаты РФ Юрий Зубарев. | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T07:29+0300
2025-02-13T07:29+0300
2025-02-13T07:29+0300
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кострома
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российский рынок ювелирных изделий из золота импортозаместился почти полностью, сообщил в интервью РИА Новости глава Пробирной палаты РФ Юрий Зубарев.
"По золоту - и это как раз одна из характеристик того, что у нас сильная ювелирная отрасль, - очень незначительная, это одна десятая процента. В основном рынок отечественный", – сказал Зубарев, отвечая на вопрос о доле импортных изделий на российском ювелирном рынке.
"Те компании, которые специализировались на импортных золотых ювелирных изделиях, переключились на внутренний рынок. У нас Кострома - ювелирная столица, основной производитель, выполняет заказы всех наших торговых сетей", - добавил он.
При этом он признал, что по серебру картина немного другая: здесь импорт составляет около 20% рынка. "Ряд производителей выводят производство серебряных изделий в страны, где этот материал дешевле и рабочие руки дешевле. Но в основном все-таки производство отечественное". – сказал он.
Кроме того, глава Пробирной палаты РФ отметил, что в странах ЕАЭС российские изделия от ведущих производителей покупают с наценкой, поскольку потребители уверены в качестве изделий. "На рынках стран ЕАЭС мы видели изделия наших производителей как оригинальные, так и подделки под них. Подделывают то, что пользуется спросом", - заявил он.
"Многие наши мастера организуют производство в других странах, открывают мастерские, в том числе в Дубае. Но это в основном авторские изделия, уникальные. Эти рынки очень насыщены, там конкурировать тяжело, но тем не менее ниши на зарубежных ювелирных рынках находятся", – заявил Зубарев.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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россия, финансы, рф, москва, кострома, юрий зубарев, еаэс
РОССИЯ, Экономика, Финансы, РФ, МОСКВА, Кострома, Юрий Зубарев, ЕАЭС
Российский рынок ювелирных изделий из золота импортозаместился
Зубарев: российский рынок ювелирных изделий из золота импортозаместился почти полностью
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российский рынок ювелирных изделий из золота импортозаместился почти полностью, сообщил в интервью РИА Новости глава Пробирной палаты РФ Юрий Зубарев.
"По золоту - и это как раз одна из характеристик того, что у нас сильная ювелирная отрасль, - очень незначительная, это одна десятая процента. В основном рынок отечественный", – сказал Зубарев, отвечая на вопрос о доле импортных изделий на российском ювелирном рынке.
"Те компании, которые специализировались на импортных золотых ювелирных изделиях, переключились на внутренний рынок. У нас Кострома - ювелирная столица, основной производитель, выполняет заказы всех наших торговых сетей", - добавил он.
При этом он признал, что по серебру картина немного другая: здесь импорт составляет около 20% рынка. "Ряд производителей выводят производство серебряных изделий в страны, где этот материал дешевле и рабочие руки дешевле. Но в основном все-таки производство отечественное". – сказал он.
Кроме того, глава Пробирной палаты РФ отметил, что в странах ЕАЭС российские изделия от ведущих производителей покупают с наценкой, поскольку потребители уверены в качестве изделий. "На рынках стран ЕАЭС мы видели изделия наших производителей как оригинальные, так и подделки под них. Подделывают то, что пользуется спросом", - заявил он.
"Многие наши мастера организуют производство в других странах, открывают мастерские, в том числе в Дубае. Но это в основном авторские изделия, уникальные. Эти рынки очень насыщены, там конкурировать тяжело, но тем не менее ниши на зарубежных ювелирных рынках находятся", – заявил Зубарев.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.