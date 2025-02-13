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Верховный суд не будет пересматривать иск ФПК к Минфину

Верховный суд не будет пересматривать иск ФПК к Минфину - 13.02.2025, ПРАЙМ

Верховный суд не будет пересматривать иск ФПК к Минфину

Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД),... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T07:50+0300

2025-02-13T07:50+0300

2025-02-13T07:50+0300

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МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ. Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД), осуществляющей почти все перевозки в России в поездах дальнего следования, взыскали около 830 миллионов рублей убытков с министерства финансов РФ. Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, судья ВС РФ Алексей Якимов отклонил кассационную жалобу Минфина, в которой ведомство просило отправить дело на пересмотр в Судебную коллегию по экономическим спорам. Само определение пока не опубликовано. ФПК в 2022 году на основании публичного договора осуществляла перевозку обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 10 лет с предоставлением установленной федеральным законом 50%-ной льготы по оплате билетов. Потери в доходах истца в связи с предоставлением скидки составили около 2,4 миллиарда рублей, а возмещено из бюджета ему было только около 1,6 миллиарда рублей. В иске ФПК потребовала возместить оставшиеся потери в доходах. Суды полностью удовлетворили иск. РЖД, ФПК, а также пригородные компании нередко предъявляют такие крупные иски к Минфину в попытке добиться возмещения доходов, выпадающих из-за перевозки различных категорий льготников, а также из-за государственного регулирования цен на билеты. В большинстве случаев выпадающие доходы перевозчиков по этим статьям превышают суммы компенсаций, предусмотренных в соответствующих контрактах с Росжелдором. Так, в 2022-2023 годах суды по иску ФПК взыскали около 855 миллионов рублей с РФ в лице Минфина за перевозку обучающихся в 2019 году. Как указал суд первой инстанции в решении, "на лицо, занимающееся коммерческой деятельностью по осуществлению перевозок пассажиров, не может быть возложено бремя несения расходов, возникших в результате реализации нормативных актов, устанавливающих льготы для отдельных категорий граждан". Суды, в частности, ссылаются на позицию Верховного суда, указавшего ранее, что "соответствующее обязательство Российской Федерации перед организацией, понесшей расходы в связи с установлением льгот по провозной плате, может быть прекращено только путем возмещения данных расходов в полном объеме".

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бизнес, финансы, рф, москва, федеральная пассажирская компания, фпк, минфин