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Цены на уран упали до годового минимума

Цены на уран упали до годового минимума - 13.02.2025, ПРАЙМ

Цены на уран упали до годового минимума

Стоимость урана упала до годового минимума на фоне торговой напряженности, такое мнение высказал РИА Новости аналитик товарных рынков Cbonds Виктор Поплавский. | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T18:06+0300

2025-02-13T18:06+0300

2025-02-13T18:06+0300

экономика

уран

цены

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Стоимость урана упала до годового минимума на фоне торговой напряженности, такое мнение высказал РИА Новости аналитик товарных рынков Cbonds Виктор Поплавский. По данным платформы Cbonds, стоимость урана накануне упала до 67,7 доллара за фунт, что является минимальным уровнем за последний год (с января 2024 года), когда он торговался по 106 долларов за фунт. "Текущее падение цен на уран можно рассматривать как временную коррекцию после резкого роста в начале 2024 года. Основными драйверами снижения являются как торговая напряженность между крупнейшими игроками рынка, так и пересмотр прогнозов спроса в некоторых секторах", - сказал эксперт. Несмотря на текущий спад стоимости, долгосрочные перспективы уранового рынка остаются благоприятными, поскольку многие страны активно развивают ядерную энергетику как часть своей стратегии по снижению углеродного следа, полагает Поплавский. "Возрождение ядерной энергетики во многих странах, включая Китай, Индию и ряд европейских государств, обеспечивает стабильный спрос на этот ресурс. Тем не менее, торговые и геополитические риски создают дополнительные вызовы для участников рынка", - заключил аналитик.

https://1prime.ru/20250108/uran-854073722.html

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уран, цены