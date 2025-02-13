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Цены на уран упали до годового минимума - 13.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250213/uran-854910106.html
Цены на уран упали до годового минимума
Цены на уран упали до годового минимума - 13.02.2025, ПРАЙМ
Цены на уран упали до годового минимума
Стоимость урана упала до годового минимума на фоне торговой напряженности, такое мнение высказал РИА Новости аналитик товарных рынков Cbonds Виктор Поплавский. | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T18:06+0300
2025-02-13T18:06+0300
экономика
уран
цены
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Стоимость урана упала до годового минимума на фоне торговой напряженности, такое мнение высказал РИА Новости аналитик товарных рынков Cbonds Виктор Поплавский. По данным платформы Cbonds, стоимость урана накануне упала до 67,7 доллара за фунт, что является минимальным уровнем за последний год (с января 2024 года), когда он торговался по 106 долларов за фунт. "Текущее падение цен на уран можно рассматривать как временную коррекцию после резкого роста в начале 2024 года. Основными драйверами снижения являются как торговая напряженность между крупнейшими игроками рынка, так и пересмотр прогнозов спроса в некоторых секторах", - сказал эксперт. Несмотря на текущий спад стоимости, долгосрочные перспективы уранового рынка остаются благоприятными, поскольку многие страны активно развивают ядерную энергетику как часть своей стратегии по снижению углеродного следа, полагает Поплавский. "Возрождение ядерной энергетики во многих странах, включая Китай, Индию и ряд европейских государств, обеспечивает стабильный спрос на этот ресурс. Тем не менее, торговые и геополитические риски создают дополнительные вызовы для участников рынка", - заключил аналитик.
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уран, цены
Экономика, уран, цены
18:06 13.02.2025
 
Цены на уран упали до годового минимума

Эксперт: цены на уран упали до годового минимума на фоне торговой напряженности

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Стоимость урана упала до годового минимума на фоне торговой напряженности, такое мнение высказал РИА Новости аналитик товарных рынков Cbonds Виктор Поплавский.
По данным платформы Cbonds, стоимость урана накануне упала до 67,7 доллара за фунт, что является минимальным уровнем за последний год (с января 2024 года), когда он торговался по 106 долларов за фунт.
"Текущее падение цен на уран можно рассматривать как временную коррекцию после резкого роста в начале 2024 года. Основными драйверами снижения являются как торговая напряженность между крупнейшими игроками рынка, так и пересмотр прогнозов спроса в некоторых секторах", - сказал эксперт.
Несмотря на текущий спад стоимости, долгосрочные перспективы уранового рынка остаются благоприятными, поскольку многие страны активно развивают ядерную энергетику как часть своей стратегии по снижению углеродного следа, полагает Поплавский.
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"Возрождение ядерной энергетики во многих странах, включая Китай, Индию и ряд европейских государств, обеспечивает стабильный спрос на этот ресурс. Тем не менее, торговые и геополитические риски создают дополнительные вызовы для участников рынка", - заключил аналитик.
 
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