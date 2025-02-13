Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил принять меры по предотвращению загрязнения нефтью - 13.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250213/zagryazneniya-854914243.html
Путин поручил принять меры по предотвращению загрязнения нефтью
Путин поручил принять меры по предотвращению загрязнения нефтью - 13.02.2025, ПРАЙМ
Путин поручил принять меры по предотвращению загрязнения нефтью
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июня принять меры для соблюдения законов, регулирующих вопросы предотвращения и ликвидации загрязнения нефтью и... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T21:36+0300
2025-02-13T21:36+0300
экономика
владимир путин
загрязнение
нефть
законы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/11/854270970_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_19af666651a034284b88d0ab15e5ba33.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июня принять меры для соблюдения законов, регулирующих вопросы предотвращения и ликвидации загрязнения нефтью и нефтепродуктами, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованного на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации... провести проверку соблюдения субъектами экономической деятельности положений законодательства Российской Федерации, регулирующих вопросы предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами с судов, в том числе в результате разливов, и принять меры, обеспечивающие соблюдение соответствующих положений. Срок - 1 июня 2025 года", - говорится в документе. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
https://1prime.ru/20250127/grunt-854468768.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/11/854270970_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_9e04076f526b5d964295a903e22ed054.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, загрязнение, нефть, законы
Экономика, Владимир Путин, загрязнение, Нефть, законы
21:36 13.02.2025
 
Путин поручил принять меры по предотвращению загрязнения нефтью

Путин поручил принять меры по предотвращению и ликвидации загрязнения нефтью

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июня принять меры для соблюдения законов, регулирующих вопросы предотвращения и ликвидации загрязнения нефтью и нефтепродуктами, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованного на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации... провести проверку соблюдения субъектами экономической деятельности положений законодательства Российской Федерации, регулирующих вопросы предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами с судов, в том числе в результате разливов, и принять меры, обеспечивающие соблюдение соответствующих положений. Срок - 1 июня 2025 года", - говорится в документе.
Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
С пляжей Севастополя вывезли более 12 тонн загрязненного грунта
27 января, 13:20
Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
 
ЭкономикаВладимир ПутинзагрязнениеНефтьзаконы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала