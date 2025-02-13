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Путин поручил принять меры по предотвращению загрязнения нефтью
Путин поручил принять меры по предотвращению загрязнения нефтью - 13.02.2025, ПРАЙМ
Путин поручил принять меры по предотвращению загрязнения нефтью
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июня принять меры для соблюдения законов, регулирующих вопросы предотвращения и ликвидации загрязнения нефтью и... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T21:36+0300
2025-02-13T21:36+0300
2025-02-13T21:36+0300
экономика
владимир путин
загрязнение
нефть
законы
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июня принять меры для соблюдения законов, регулирующих вопросы предотвращения и ликвидации загрязнения нефтью и нефтепродуктами, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованного на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации... провести проверку соблюдения субъектами экономической деятельности положений законодательства Российской Федерации, регулирующих вопросы предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами с судов, в том числе в результате разливов, и принять меры, обеспечивающие соблюдение соответствующих положений. Срок - 1 июня 2025 года", - говорится в документе. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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владимир путин, загрязнение, нефть, законы
Экономика, Владимир Путин, загрязнение, Нефть, законы
Путин поручил принять меры по предотвращению загрязнения нефтью
Путин поручил принять меры по предотвращению и ликвидации загрязнения нефтью
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июня принять меры для соблюдения законов, регулирующих вопросы предотвращения и ликвидации загрязнения нефтью и нефтепродуктами, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованного на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации... провести проверку соблюдения субъектами экономической деятельности положений законодательства Российской Федерации, регулирующих вопросы предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами с судов, в том числе в результате разливов, и принять меры, обеспечивающие соблюдение соответствующих положений. Срок - 1 июня 2025 года", - говорится в документе.
С пляжей Севастополя вывезли более 12 тонн загрязненного грунта
Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.