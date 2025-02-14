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Аналитики рассказали о росте спроса на аэрогрили в России
Аналитики рассказали о росте спроса на аэрогрили в России - 14.02.2025, ПРАЙМ
Аналитики рассказали о росте спроса на аэрогрили в России
Спрос на покупку аэрогрилей в России в преддверии 14 февраля вырос более чем в 24 раза, а на компьютеры Apple - более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T06:57+0300
2025-02-14T06:57+0300
2025-02-14T06:57+0300
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м.видео-эльдорадо
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Спрос на покупку аэрогрилей в России в преддверии 14 февраля вырос более чем в 24 раза, а на компьютеры Apple - более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости аналитики группы "М.Видео-Эльдорадо".
"Настоящими хитами в каналах продаж "М.Видео-Эльдорадо" стали аэрогрили, которые показали невероятный рост популярности - более 2340% год к году, став незаменимым помощником для любителей здорового питания... Компьютеры Apple также стали одним из желанных подарков для любителей гаджетов, увеличив продажи на 61,4% по сравнению с прошлым годом", - говорится в исследовании.
Отмечается, что не менее востребованными оказались аксессуары для консолей, интерес к которым вырос почти в 10 раз. Спрос на современные беспроводные наушники также увеличился, а лидером по этому показателю стали наушники Samsung - рост более чем вдвое.
Кроме того, спрос на умные колонки вырос на 53,3%, а увеличение продаж телевизоров с диагональю от 39 до 43 дюймов составило 22,9% за тот же период.
"Россияне все чаще выбирают в подарок не только традиционные украшения и цветы, но и полезные устройства - смартфоны, умные часы, наушники и технику для дома. Эти товары позволяют не просто радовать близких, но и подчеркивать заботу о них в повседневной жизни", - прокомментировал коммерческий директор группы Сергей Уваров.
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бизнес, технологии, россия, москва, apple, м.видео-эльдорадо, samsung
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Apple, М.Видео-Эльдорадо, Samsung
Аналитики рассказали о росте спроса на аэрогрили в России
"М.Видео-Эльдорадо": в России в преддверии 14 февраля вырос спрос на аэрогрили
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Спрос на покупку аэрогрилей в России в преддверии 14 февраля вырос более чем в 24 раза, а на компьютеры Apple - более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости аналитики группы "М.Видео-Эльдорадо".
"Настоящими хитами в каналах продаж "М.Видео-Эльдорадо" стали аэрогрили, которые показали невероятный рост популярности - более 2340% год к году, став незаменимым помощником для любителей здорового питания... Компьютеры Apple также стали одним из желанных подарков для любителей гаджетов, увеличив продажи на 61,4% по сравнению с прошлым годом", - говорится в исследовании.
Отмечается, что не менее востребованными оказались аксессуары для консолей, интерес к которым вырос почти в 10 раз. Спрос на современные беспроводные наушники также увеличился, а лидером по этому показателю стали наушники Samsung - рост более чем вдвое.
Кроме того, спрос на умные колонки вырос на 53,3%, а увеличение продаж телевизоров с диагональю от 39 до 43 дюймов составило 22,9% за тот же период.
"Россияне все чаще выбирают в подарок не только традиционные украшения и цветы, но и полезные устройства - смартфоны, умные часы, наушники и технику для дома. Эти товары позволяют не просто радовать близких, но и подчеркивать заботу о них в повседневной жизни", - прокомментировал коммерческий директор группы Сергей Уваров.