https://1prime.ru/20250214/analitiki-854919419.html

Аналитики рассказали о росте спроса на аэрогрили в России

Аналитики рассказали о росте спроса на аэрогрили в России - 14.02.2025, ПРАЙМ

Аналитики рассказали о росте спроса на аэрогрили в России

Спрос на покупку аэрогрилей в России в преддверии 14 февраля вырос более чем в 24 раза, а на компьютеры Apple - более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T06:57+0300

2025-02-14T06:57+0300

2025-02-14T06:57+0300

бизнес

технологии

россия

москва

apple

м.видео-эльдорадо

samsung

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Спрос на покупку аэрогрилей в России в преддверии 14 февраля вырос более чем в 24 раза, а на компьютеры Apple - более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости аналитики группы "М.Видео-Эльдорадо". "Настоящими хитами в каналах продаж "М.Видео-Эльдорадо" стали аэрогрили, которые показали невероятный рост популярности - более 2340% год к году, став незаменимым помощником для любителей здорового питания... Компьютеры Apple также стали одним из желанных подарков для любителей гаджетов, увеличив продажи на 61,4% по сравнению с прошлым годом", - говорится в исследовании. Отмечается, что не менее востребованными оказались аксессуары для консолей, интерес к которым вырос почти в 10 раз. Спрос на современные беспроводные наушники также увеличился, а лидером по этому показателю стали наушники Samsung - рост более чем вдвое. Кроме того, спрос на умные колонки вырос на 53,3%, а увеличение продаж телевизоров с диагональю от 39 до 43 дюймов составило 22,9% за тот же период. "Россияне все чаще выбирают в подарок не только традиционные украшения и цветы, но и полезные устройства - смартфоны, умные часы, наушники и технику для дома. Эти товары позволяют не просто радовать близких, но и подчеркивать заботу о них в повседневной жизни", - прокомментировал коммерческий директор группы Сергей Уваров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, россия, москва, apple, м.видео-эльдорадо, samsung