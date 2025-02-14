Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики рассказали о росте спроса на аэрогрили в России - 14.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250214/analitiki-854919419.html
Аналитики рассказали о росте спроса на аэрогрили в России
Аналитики рассказали о росте спроса на аэрогрили в России - 14.02.2025, ПРАЙМ
Аналитики рассказали о росте спроса на аэрогрили в России
Спрос на покупку аэрогрилей в России в преддверии 14 февраля вырос более чем в 24 раза, а на компьютеры Apple - более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T06:57+0300
2025-02-14T06:57+0300
бизнес
технологии
россия
москва
apple
м.видео-эльдорадо
samsung
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854919419.jpg?1739505478
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Спрос на покупку аэрогрилей в России в преддверии 14 февраля вырос более чем в 24 раза, а на компьютеры Apple - более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости аналитики группы "М.Видео-Эльдорадо". "Настоящими хитами в каналах продаж "М.Видео-Эльдорадо" стали аэрогрили, которые показали невероятный рост популярности - более 2340% год к году, став незаменимым помощником для любителей здорового питания... Компьютеры Apple также стали одним из желанных подарков для любителей гаджетов, увеличив продажи на 61,4% по сравнению с прошлым годом", - говорится в исследовании. Отмечается, что не менее востребованными оказались аксессуары для консолей, интерес к которым вырос почти в 10 раз. Спрос на современные беспроводные наушники также увеличился, а лидером по этому показателю стали наушники Samsung - рост более чем вдвое. Кроме того, спрос на умные колонки вырос на 53,3%, а увеличение продаж телевизоров с диагональю от 39 до 43 дюймов составило 22,9% за тот же период. "Россияне все чаще выбирают в подарок не только традиционные украшения и цветы, но и полезные устройства - смартфоны, умные часы, наушники и технику для дома. Эти товары позволяют не просто радовать близких, но и подчеркивать заботу о них в повседневной жизни", - прокомментировал коммерческий директор группы Сергей Уваров.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, россия, москва, apple, м.видео-эльдорадо, samsung
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Apple, М.Видео-Эльдорадо, Samsung
06:57 14.02.2025
 
Аналитики рассказали о росте спроса на аэрогрили в России

"М.Видео-Эльдорадо": в России в преддверии 14 февраля вырос спрос на аэрогрили

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Спрос на покупку аэрогрилей в России в преддверии 14 февраля вырос более чем в 24 раза, а на компьютеры Apple - более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости аналитики группы "М.Видео-Эльдорадо".
"Настоящими хитами в каналах продаж "М.Видео-Эльдорадо" стали аэрогрили, которые показали невероятный рост популярности - более 2340% год к году, став незаменимым помощником для любителей здорового питания... Компьютеры Apple также стали одним из желанных подарков для любителей гаджетов, увеличив продажи на 61,4% по сравнению с прошлым годом", - говорится в исследовании.
Отмечается, что не менее востребованными оказались аксессуары для консолей, интерес к которым вырос почти в 10 раз. Спрос на современные беспроводные наушники также увеличился, а лидером по этому показателю стали наушники Samsung - рост более чем вдвое.
Кроме того, спрос на умные колонки вырос на 53,3%, а увеличение продаж телевизоров с диагональю от 39 до 43 дюймов составило 22,9% за тот же период.
"Россияне все чаще выбирают в подарок не только традиционные украшения и цветы, но и полезные устройства - смартфоны, умные часы, наушники и технику для дома. Эти товары позволяют не просто радовать близких, но и подчеркивать заботу о них в повседневной жизни", - прокомментировал коммерческий директор группы Сергей Уваров.
 
БизнесТехнологииРОССИЯМОСКВАAppleМ.Видео-ЭльдорадоSamsung
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала