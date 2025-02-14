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Apple App Store и Google Play восстановили TikTok в США
Apple App Store и Google Play восстановили TikTok в США - 14.02.2025, ПРАЙМ
Apple App Store и Google Play восстановили TikTok в США
Интернет-магазины Apple App Store и Google Play восстановили приложение TikTok для пользователей в США после блокировки, передает корреспондент РИА Новости. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T05:39+0300
2025-02-14T05:39+0300
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ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Интернет-магазины Apple App Store и Google Play восстановили приложение TikTok для пользователей в США после блокировки, передает корреспондент РИА Новости.
Apple и Google убрали приложение из своих магазинов после того, как 19 января в США вступил в силу запрет на TikTok. Обе компании оставили TikTok недоступным для скачивания даже после того, как президент Дональд Трамп подписал указ, в котором обещал, что его администрация не будет применять закон в течение 75 дней.
Как передает агентство Блумберг, TikTok был восстановлен после письма с гарантиями от генерального прокурора США Пэм Бонди. По мнению агентства, до сих пор нет никаких гарантий, что приложение выживет в США в долгосрочной перспективе.
В апреле 2024 года действующий тогда президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность 20 января.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok - неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
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технологии, сша, дональд трамп, джо байден, tiktok, bytedance
Технологии, США, Дональд Трамп, Джо Байден, TikTok, ByteDance
Apple App Store и Google Play восстановили TikTok в США
Apple App Store и Google Play восстановили TikTok для пользователей в США
ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Интернет-магазины Apple App Store и Google Play восстановили приложение TikTok для пользователей в США после блокировки, передает корреспондент РИА Новости.
Apple и Google убрали приложение из своих магазинов после того, как 19 января в США вступил в силу запрет на TikTok. Обе компании оставили TikTok недоступным для скачивания даже после того, как президент Дональд Трамп подписал указ, в котором обещал, что его администрация не будет применять закон в течение 75 дней.
Как передает агентство Блумберг, TikTok был восстановлен после письма с гарантиями от генерального прокурора США Пэм Бонди. По мнению агентства, до сих пор нет никаких гарантий, что приложение выживет в США в долгосрочной перспективе.
В апреле 2024 года действующий тогда президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность 20 января.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok - неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.