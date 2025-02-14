https://1prime.ru/20250214/avto-854900859.html
Россиян предупредили об исчерпании запасов популярных до 2022 года авто
Россиян предупредили об исчерпании запасов популярных до 2022 года авто - 14.02.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили об исчерпании запасов популярных до 2022 года авто
В России почти не осталось недорогих новых иномарок Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, VW Polo и Skoda Rapid. Эти автомобили не производятся с... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T07:00+0300
2025-02-14T07:00+0300
2025-02-14T07:00+0300
авто
китайский автопром
спрос на легковые авто
бизнес
егор васильев
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МОСКВА, 14 фев- ПРАЙМ. В России почти не осталось недорогих новых иномарок Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, VW Polo и Skoda Rapid. Эти автомобили не производятся с 2022 года, и дилеры продавали оставшиеся на складах машины. В РОАД говорят, что остались единицы таких авто. Есть ли у россиян альтернатива, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.По его мнению, ситуация "абсолютно рядовая". Остатки официально произведенных и ввезенных в страну автомобилей не китайского происхождения были проданы.Спрос на подобные авто, по мнению эксперта, носил скорее инерционный характер. В умах потребителей еще остались воспоминания о "высоком качестве" тех же "корейцев", а связанные с этими брендами проблемы уже забылись. И это нормально.Сейчас попытка приобрести авто по схеме параллельного импорта выливается в необоснованные траты и риск, связанный с возможностью проведения послепродажного обслуживания.Не стоит забывать и о том, что, если раньше на российский рынок поставлялись авто, прошедшие специальную адаптацию к погодным условиям, то сейчас мы получаем машины, не рассчитанные на особенности нашей среды обитания. И это существенный минус.С другой стороны место ушедших брендов заняли "китайцы", разнообразие которых в моделях и ценах все равно сохраняет для потребителя возможность приобретения нового авто.Претензий к качеству китайцев становится все меньше, поскольку они довольно быстро адаптируют свои авто к нашим реалиям.Отечественный автопром при всех его специфических качествах создает довольно надежные модели, правда, со скидкой на уровень оснащения современными технологиями. А это дает возможность за относительно небольшие деньги приобрести транспорт."Так что, уход с российского авторынка популярных до 2022 года иномарок не нанес ему никакого вреда и стимулировал китайский и российский автопром к более активному росту", - заключил Васильев.
https://1prime.ru/20250212/avto-854875457.html
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авто, китайский автопром, спрос на легковые авто, бизнес, егор васильев
Авто, китайский автопром, спрос на легковые авто, Бизнес, Егор Васильев
Россиян предупредили об исчерпании запасов популярных до 2022 года авто
Автоэксперт Васильев: запасы популярных до 2022 г авто на складах заканчиваются
МОСКВА, 14 фев- ПРАЙМ. В России почти не осталось недорогих новых иномарок Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, VW Polo и Skoda Rapid. Эти автомобили не производятся с 2022 года, и дилеры продавали оставшиеся на складах машины. В РОАД говорят, что остались единицы таких авто. Есть ли у россиян альтернатива, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
В России выросли продажи новых легковых авто юрлицам
По его мнению, ситуация "абсолютно рядовая". Остатки официально произведенных и ввезенных в страну автомобилей не китайского происхождения были проданы.
Спрос на подобные авто, по мнению эксперта, носил скорее инерционный характер. В умах потребителей еще остались воспоминания о "высоком качестве" тех же "корейцев", а связанные с этими брендами проблемы уже забылись. И это нормально.
Сейчас попытка приобрести авто по схеме параллельного импорта выливается в необоснованные траты и риск, связанный с возможностью проведения послепродажного обслуживания.
Не стоит забывать и о том, что, если раньше на российский рынок поставлялись авто, прошедшие специальную адаптацию к погодным условиям, то сейчас мы получаем машины, не рассчитанные на особенности нашей среды обитания. И это существенный минус.
С другой стороны место ушедших брендов заняли "китайцы", разнообразие которых в моделях и ценах все равно сохраняет для потребителя возможность приобретения нового авто.
Претензий к качеству китайцев становится все меньше, поскольку они довольно быстро адаптируют свои авто к нашим реалиям.
Отечественный автопром при всех его специфических качествах создает довольно надежные модели, правда, со скидкой на уровень оснащения современными технологиями. А это дает возможность за относительно небольшие деньги приобрести транспорт.
"Так что, уход с российского авторынка популярных до 2022 года иномарок не нанес ему никакого вреда и стимулировал китайский и российский автопром к более активному росту", - заключил Васильев.