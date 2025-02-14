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Россиян предупредили об исчерпании запасов популярных до 2022 года авто - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Россиян предупредили об исчерпании запасов популярных до 2022 года авто
Россиян предупредили об исчерпании запасов популярных до 2022 года авто - 14.02.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили об исчерпании запасов популярных до 2022 года авто
В России почти не осталось недорогих новых иномарок Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, VW Polo и Skoda Rapid. Эти автомобили не производятся с... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T07:00+0300
2025-02-14T07:00+0300
авто
китайский автопром
спрос на легковые авто
бизнес
егор васильев
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МОСКВА, 14 фев- ПРАЙМ. В России почти не осталось недорогих новых иномарок Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, VW Polo и Skoda Rapid. Эти автомобили не производятся с 2022 года, и дилеры продавали оставшиеся на складах машины. В РОАД говорят, что остались единицы таких авто. Есть ли у россиян альтернатива, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.По его мнению, ситуация "абсолютно рядовая". Остатки официально произведенных и ввезенных в страну автомобилей не китайского происхождения были проданы.Спрос на подобные авто, по мнению эксперта, носил скорее инерционный характер. В умах потребителей еще остались воспоминания о "высоком качестве" тех же "корейцев", а связанные с этими брендами проблемы уже забылись. И это нормально.Сейчас попытка приобрести авто по схеме параллельного импорта выливается в необоснованные траты и риск, связанный с возможностью проведения послепродажного обслуживания.Не стоит забывать и о том, что, если раньше на российский рынок поставлялись авто, прошедшие специальную адаптацию к погодным условиям, то сейчас мы получаем машины, не рассчитанные на особенности нашей среды обитания. И это существенный минус.С другой стороны место ушедших брендов заняли "китайцы", разнообразие которых в моделях и ценах все равно сохраняет для потребителя возможность приобретения нового авто.Претензий к качеству китайцев становится все меньше, поскольку они довольно быстро адаптируют свои авто к нашим реалиям.Отечественный автопром при всех его специфических качествах создает довольно надежные модели, правда, со скидкой на уровень оснащения современными технологиями. А это дает возможность за относительно небольшие деньги приобрести транспорт."Так что, уход с российского авторынка популярных до 2022 года иномарок не нанес ему никакого вреда и стимулировал китайский и российский автопром к более активному росту", - заключил Васильев.
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авто, китайский автопром, спрос на легковые авто, бизнес, егор васильев
Авто, китайский автопром, спрос на легковые авто, Бизнес, Егор Васильев
07:00 14.02.2025
 
Россиян предупредили об исчерпании запасов популярных до 2022 года авто

Автоэксперт Васильев: запасы популярных до 2022 г авто на складах заканчиваются

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтосалон
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 14 фев- ПРАЙМ. В России почти не осталось недорогих новых иномарок Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, VW Polo и Skoda Rapid. Эти автомобили не производятся с 2022 года, и дилеры продавали оставшиеся на складах машины. В РОАД говорят, что остались единицы таких авто. Есть ли у россиян альтернатива, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
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По его мнению, ситуация "абсолютно рядовая". Остатки официально произведенных и ввезенных в страну автомобилей не китайского происхождения были проданы.
Спрос на подобные авто, по мнению эксперта, носил скорее инерционный характер. В умах потребителей еще остались воспоминания о "высоком качестве" тех же "корейцев", а связанные с этими брендами проблемы уже забылись. И это нормально.
Сейчас попытка приобрести авто по схеме параллельного импорта выливается в необоснованные траты и риск, связанный с возможностью проведения послепродажного обслуживания.
Не стоит забывать и о том, что, если раньше на российский рынок поставлялись авто, прошедшие специальную адаптацию к погодным условиям, то сейчас мы получаем машины, не рассчитанные на особенности нашей среды обитания. И это существенный минус.
С другой стороны место ушедших брендов заняли "китайцы", разнообразие которых в моделях и ценах все равно сохраняет для потребителя возможность приобретения нового авто.
Претензий к качеству китайцев становится все меньше, поскольку они довольно быстро адаптируют свои авто к нашим реалиям.
Отечественный автопром при всех его специфических качествах создает довольно надежные модели, правда, со скидкой на уровень оснащения современными технологиями. А это дает возможность за относительно небольшие деньги приобрести транспорт.
"Так что, уход с российского авторынка популярных до 2022 года иномарок не нанес ему никакого вреда и стимулировал китайский и российский автопром к более активному росту", - заключил Васильев.
 
Автокитайский автопромспрос на легковые автоБизнесЕгор Васильев
 
 
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