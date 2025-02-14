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Россиян предупредили об исчерпании запасов популярных до 2022 года авто

Россиян предупредили об исчерпании запасов популярных до 2022 года авто - 14.02.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили об исчерпании запасов популярных до 2022 года авто

В России почти не осталось недорогих новых иномарок Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, VW Polo и Skoda Rapid. Эти автомобили не производятся с... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T07:00+0300

2025-02-14T07:00+0300

2025-02-14T07:00+0300

авто

китайский автопром

спрос на легковые авто

бизнес

егор васильев

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МОСКВА, 14 фев- ПРАЙМ. В России почти не осталось недорогих новых иномарок Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, VW Polo и Skoda Rapid. Эти автомобили не производятся с 2022 года, и дилеры продавали оставшиеся на складах машины. В РОАД говорят, что остались единицы таких авто. Есть ли у россиян альтернатива, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.По его мнению, ситуация "абсолютно рядовая". Остатки официально произведенных и ввезенных в страну автомобилей не китайского происхождения были проданы.Спрос на подобные авто, по мнению эксперта, носил скорее инерционный характер. В умах потребителей еще остались воспоминания о "высоком качестве" тех же "корейцев", а связанные с этими брендами проблемы уже забылись. И это нормально.Сейчас попытка приобрести авто по схеме параллельного импорта выливается в необоснованные траты и риск, связанный с возможностью проведения послепродажного обслуживания.Не стоит забывать и о том, что, если раньше на российский рынок поставлялись авто, прошедшие специальную адаптацию к погодным условиям, то сейчас мы получаем машины, не рассчитанные на особенности нашей среды обитания. И это существенный минус.С другой стороны место ушедших брендов заняли "китайцы", разнообразие которых в моделях и ценах все равно сохраняет для потребителя возможность приобретения нового авто.Претензий к качеству китайцев становится все меньше, поскольку они довольно быстро адаптируют свои авто к нашим реалиям.Отечественный автопром при всех его специфических качествах создает довольно надежные модели, правда, со скидкой на уровень оснащения современными технологиями. А это дает возможность за относительно небольшие деньги приобрести транспорт."Так что, уход с российского авторынка популярных до 2022 года иномарок не нанес ему никакого вреда и стимулировал китайский и российский автопром к более активному росту", - заключил Васильев.

https://1prime.ru/20250212/avto-854875457.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайский автопром, спрос на легковые авто, бизнес, егор васильев