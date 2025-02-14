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"Автостат" оценил парк легковых авто в России возрастом старше десяти лет - 14.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250214/avtostat-854933324.html
"Автостат" оценил парк легковых авто в России возрастом старше десяти лет
"Автостат" оценил парк легковых авто в России возрастом старше десяти лет - 14.02.2025, ПРАЙМ
"Автостат" оценил парк легковых авто в России возрастом старше десяти лет
Парк легковых автомобилей возрастом старше 10 лет в России по состоянию на 1 января 2025 года насчитывал 33,5 миллиона машин, или 70,5% от общего числа... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T12:40+0300
2025-02-14T12:40+0300
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авто
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Парк легковых автомобилей возрастом старше 10 лет в России по состоянию на 1 января 2025 года насчитывал 33,5 миллиона машин, или 70,5% от общего числа легковушек в стране, сообщила пресс-служба аналитического агентства "Автостат". "На 1 января 2025 года в нашей стране насчитывалось 33,5 миллиона легковых машин, чей возраст превышает 10 лет", - говорится в сообщении. Эксперты агентства отмечают, что на долю автомобилей, произведенных ранее 2015 года, приходится 70,5% от легкового автопарка России. Машин же, выпущенных с 2015 года включительно, на начало года было зарегистрировано 14 миллионов единиц. "Весь парк легковых автомобилей в России по состоянию на 1 января 2025 года составил 47,5 миллиона штук", - уточнили в "Автостате". По данным агентства, рынок легковых автомобилей с пробегом в России по итогам 2024 года составил чуть более 6 миллионов единиц, что на 6% больше, чем годом ранее.
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бизнес, россия, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Авто
12:40 14.02.2025
 
"Автостат" оценил парк легковых авто в России возрастом старше десяти лет

"Автостат": легковушки старше 10 лет на 1 января в России составляли 71% парка

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Парк легковых автомобилей возрастом старше 10 лет в России по состоянию на 1 января 2025 года насчитывал 33,5 миллиона машин, или 70,5% от общего числа легковушек в стране, сообщила пресс-служба аналитического агентства "Автостат".
"На 1 января 2025 года в нашей стране насчитывалось 33,5 миллиона легковых машин, чей возраст превышает 10 лет", - говорится в сообщении.
Эксперты агентства отмечают, что на долю автомобилей, произведенных ранее 2015 года, приходится 70,5% от легкового автопарка России. Машин же, выпущенных с 2015 года включительно, на начало года было зарегистрировано 14 миллионов единиц.
"Весь парк легковых автомобилей в России по состоянию на 1 января 2025 года составил 47,5 миллиона штук", - уточнили в "Автостате".
По данным агентства, рынок легковых автомобилей с пробегом в России по итогам 2024 года составил чуть более 6 миллионов единиц, что на 6% больше, чем годом ранее.
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
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