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Рютте категорически отказался комментировать атаку на ЧАЭС

Рютте категорически отказался комментировать атаку на ЧАЭС - 14.02.2025, ПРАЙМ

Рютте категорически отказался комментировать атаку на ЧАЭС

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте категорически отказался комментировать атаку беспилотника на Чернобыльскую атомную электростанцию, заявив, что альянс не... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T16:46+0300

2025-02-14T16:46+0300

2025-02-14T16:46+0300

спецоперация на украине

украина

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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте категорически отказался комментировать атаку беспилотника на Чернобыльскую атомную электростанцию, заявив, что альянс не располагает информацией. "Я не буду это комментировать, мы об этом осведомлены, но у нас нет другой информации, мы внимательно следим", - сказал он в ответ на просьбу западных журналистов прокомментировать удар. В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в социальных сетях появилось видеозапись удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Украинские СМИ писали, что его нанес ударный дрон. Киевский режим сделал попытку обвинить Россию, однако доказательств не привел. В Государственной думе назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, любые утверждения, что Москва наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нынешний удар Киева по ЧАЭС - не последний шаг Украины по подрыву ядерной безопасности.

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украина, чернобыль