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Рютте категорически отказался комментировать атаку на ЧАЭС - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Рютте категорически отказался комментировать атаку на ЧАЭС
Рютте категорически отказался комментировать атаку на ЧАЭС - 14.02.2025, ПРАЙМ
Рютте категорически отказался комментировать атаку на ЧАЭС
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте категорически отказался комментировать атаку беспилотника на Чернобыльскую атомную электростанцию, заявив, что альянс не... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T16:46+0300
2025-02-14T16:46+0300
спецоперация на украине
украина
чернобыль
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте категорически отказался комментировать атаку беспилотника на Чернобыльскую атомную электростанцию, заявив, что альянс не располагает информацией. "Я не буду это комментировать, мы об этом осведомлены, но у нас нет другой информации, мы внимательно следим", - сказал он в ответ на просьбу западных журналистов прокомментировать удар. В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в социальных сетях появилось видеозапись удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Украинские СМИ писали, что его нанес ударный дрон. Киевский режим сделал попытку обвинить Россию, однако доказательств не привел. В Государственной думе назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, любые утверждения, что Москва наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нынешний удар Киева по ЧАЭС - не последний шаг Украины по подрыву ядерной безопасности.
https://1prime.ru/20250214/zelenskiy-854937341.html
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украина, чернобыль
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Чернобыль
16:46 14.02.2025
 
Рютте категорически отказался комментировать атаку на ЧАЭС

Генсек НАТО категорически отказался комментировать атаку на ЧАЭС

© РИА Новости . Сергей Старостенко | Перейти в медиабанкВид на саркофаг, укрывающий 4-й блок Чернобыльской атомной электростанции.
Вид на саркофаг, укрывающий 4-й блок Чернобыльской атомной электростанции. - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Сергей Старостенко
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте категорически отказался комментировать атаку беспилотника на Чернобыльскую атомную электростанцию, заявив, что альянс не располагает информацией.
"Я не буду это комментировать, мы об этом осведомлены, но у нас нет другой информации, мы внимательно следим", - сказал он в ответ на просьбу западных журналистов прокомментировать удар.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в социальных сетях появилось видеозапись удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Украинские СМИ писали, что его нанес ударный дрон. Киевский режим сделал попытку обвинить Россию, однако доказательств не привел. В Государственной думе назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, любые утверждения, что Москва наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
В Раде обвинили офис Зеленского в провокации на Чернобыльской АЭС
14:20
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нынешний удар Киева по ЧАЭС - не последний шаг Украины по подрыву ядерной безопасности.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЧернобыль
 
 
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