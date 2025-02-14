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Эксперт предупредил о рисках снижения цен на нефть до $70
Эксперт предупредил о рисках снижения цен на нефть до $70 - 14.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт предупредил о рисках снижения цен на нефть до $70
Цены на нефть Brent до конца текущего года могут опуститься до 70 долларов или даже ниже - например, если ОПЕК+ решит увеличивать добычу с апреля, заявил РИА... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T04:36+0300
2025-02-14T04:36+0300
2025-02-14T04:36+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть Brent до конца текущего года могут опуститься до 70 долларов или даже ниже - например, если ОПЕК+ решит увеличивать добычу с апреля, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
"Важными будут апрельские действия ОПЕК+: по плану должно начаться увеличение добычи странами-участниками картеля. Как итог, фундаментально мы видим, что есть риски снижения цен до уровня 70 долларов за баррель и ниже до конца года, однако неожиданные геополитические события могут повлиять в сторону роста (например, эскалация на Ближнем Востоке). В среднем по году мы ждем пока уровень 75 долларов за баррель по Brent", - сказал эксперт.
Биржевые цены на нефть Brent в этом году держатся выше 70 долларов за баррель. С начала февраля они находятся в диапазоне 74-77 долларов.
Скрябин отметил, что в целом перспективы нефтяного рынка будут определяться влиянием большого числа факторов. Важнейшие из них - это состояние мировой экономики (в частности, возможность торговых войн и действия новой администрации США), а также ситуация в Секторе Газа, санкции против Ирана и другие геополитические потрясения.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля.
В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они будут постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваться для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, Россия, Ирак и Казахстан до конца июня 2026 года будут компенсировать перепроизводство нефти, допущенное в прошлом году.
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нефть, иран, москва, ближний восток, опек, ук альфа-капитал, ук "альфа-капитал"
Нефть, Энергетика, ИРАН, МОСКВА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ОПЕК, УК Альфа-Капитал, УК "Альфа-Капитал"
Эксперт предупредил о рисках снижения цен на нефть до $70
Эксперт Скрябин: цены на нефть Brent могут опуститься до 70 долларов за баррель
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть Brent до конца текущего года могут опуститься до 70 долларов или даже ниже - например, если ОПЕК+ решит увеличивать добычу с апреля, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
"Важными будут апрельские действия ОПЕК+: по плану должно начаться увеличение добычи странами-участниками картеля. Как итог, фундаментально мы видим, что есть риски снижения цен до уровня 70 долларов за баррель и ниже до конца года, однако неожиданные геополитические события могут повлиять в сторону роста (например, эскалация на Ближнем Востоке). В среднем по году мы ждем пока уровень 75 долларов за баррель по Brent", - сказал эксперт.
Биржевые цены на нефть Brent в этом году держатся выше 70 долларов за баррель. С начала февраля они находятся в диапазоне 74-77 долларов.
Скрябин отметил, что в целом перспективы нефтяного рынка будут определяться влиянием большого числа факторов. Важнейшие из них - это состояние мировой экономики (в частности, возможность торговых войн и действия новой администрации США), а также ситуация в Секторе Газа, санкции против Ирана и другие геополитические потрясения.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля.
В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они будут постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваться для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, Россия, Ирак и Казахстан до конца июня 2026 года будут компенсировать перепроизводство нефти, допущенное в прошлом году.