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ФССП обратила в доход государства активы группы компаний "Макфа"
ФССП обратила в доход государства активы группы компаний "Макфа" - 14.02.2025, ПРАЙМ
ФССП обратила в доход государства активы группы компаний "Макфа"
Доли в уставных капиталах 13 юридических лиц группы компаний "Макфа" и обыкновенные акции 7 юридических лиц обращены в доход РФ по иску Генпрокуратуры, сообщил... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T11:04+0300
2025-02-14T11:04+0300
2025-02-14T11:04+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Доли в уставных капиталах 13 юридических лиц группы компаний "Макфа" и обыкновенные акции 7 юридических лиц обращены в доход РФ по иску Генпрокуратуры, сообщил журналистам директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ) Дмитрий Аристов. "В рамках исполнительных производств в отношении должников, входящих в группу компаний "Макфа", в доход Российской Федерации обращены обыкновенные именные бездокументарные акции 7 юридических лиц, а также доли в уставных капиталах 13 юридических лиц", - сказал он. Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Челябинский областной суд 30 июля 2024 года оставил без изменения решение районного суда Челябинска от 8 мая, решение вступило в законную силу.
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россия, макфа, фссп
Экономика, РОССИЯ, Макфа, ФССП
ФССП обратила в доход государства активы группы компаний "Макфа"
ФССП по иску Гепрокуратуры обратила в доход государства активы группы "Макфа"
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Доли в уставных капиталах 13 юридических лиц группы компаний "Макфа" и обыкновенные акции 7 юридических лиц обращены в доход РФ по иску Генпрокуратуры, сообщил журналистам директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ) Дмитрий Аристов.
"В рамках исполнительных производств в отношении должников, входящих в группу компаний "Макфа", в доход Российской Федерации обращены обыкновенные именные бездокументарные акции 7 юридических лиц, а также доли в уставных капиталах 13 юридических лиц", - сказал он.
Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Челябинский областной суд 30 июля 2024 года оставил без изменения решение районного суда Челябинска от 8 мая, решение вступило в законную силу.
Суд отклонил кассации на обращение "Макфы" в доход государства