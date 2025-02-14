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ФССП обратила в доход России тысячи объектов недвижимости банкира Хотина
ФССП обратила в доход России тысячи объектов недвижимости банкира Хотина - 14.02.2025, ПРАЙМ
ФССП обратила в доход России тысячи объектов недвижимости банкира Хотина
Судебные приставы обратили в доход государства в 2024 году тысячи объектов недвижимости, которые принадлежали банкиру Алексею Хотину и аффилированных с ним лиц, | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T11:05+0300
2025-02-14T11:05+0300
2025-02-14T11:16+0300
экономика
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Судебные приставы обратили в доход государства в 2024 году тысячи объектов недвижимости, которые принадлежали банкиру Алексею Хотину и аффилированных с ним лиц, сообщил журналистам директор ФССП РФ Дмитрий Аристов."По иску службы в 2024 году обращены в доход государства активы Хотина А.Ю. и аффилированных с ним лиц. Это более тысячи объектов недвижимости, из которых порядка 200 - крупные торговые бизнес-центры, медицинские учреждения, гостиницы, в том числе историческое здание гостиницы "Москва", расположенная на Красной площади, облигации федерального займа (номинальной стоимостью 37 миллиардов рублей)", - сказал он.В марте прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Хотина к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей. Также суд постановил взыскать солидарно со всех фигурантов более 17 миллиардов рублей по иску Агентства по страхованию вкладов.
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финансы, россия, алексей хотин, фссп
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Алексей Хотин, ФССП
ФССП обратила в доход России тысячи объектов недвижимости банкира Хотина
ФССП обратила в доход государства тысячи объектов недвижимости банкира Хотина
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Судебные приставы обратили в доход государства в 2024 году тысячи объектов недвижимости, которые принадлежали банкиру Алексею Хотину и аффилированных с ним лиц, сообщил журналистам директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
"По иску службы в 2024 году обращены в доход государства активы Хотина А.Ю. и аффилированных с ним лиц. Это более тысячи объектов недвижимости, из которых порядка 200 - крупные торговые бизнес-центры, медицинские учреждения, гостиницы, в том числе историческое здание гостиницы "Москва", расположенная на Красной площади, облигации федерального займа (номинальной стоимостью 37 миллиардов рублей)", - сказал он.
В марте прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Хотина к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей. Также суд постановил взыскать солидарно со всех фигурантов более 17 миллиардов рублей по иску Агентства по страхованию вкладов.
ФССП обратила в доход государства активы группы компаний "Макфа"