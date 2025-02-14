Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФССП обратила в доход России тысячи объектов недвижимости банкира Хотина - 14.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250214/fssp-854929609.html
ФССП обратила в доход России тысячи объектов недвижимости банкира Хотина
ФССП обратила в доход России тысячи объектов недвижимости банкира Хотина - 14.02.2025, ПРАЙМ
ФССП обратила в доход России тысячи объектов недвижимости банкира Хотина
Судебные приставы обратили в доход государства в 2024 году тысячи объектов недвижимости, которые принадлежали банкиру Алексею Хотину и аффилированных с ним лиц, | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T11:05+0300
2025-02-14T11:16+0300
экономика
финансы
россия
алексей хотин
фссп
https://cdnn.1prime.ru/img/82866/50/828665021_0:286:3131:2047_1920x0_80_0_0_d235b0db1ae9c7a5f7914eb30e58add1.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Судебные приставы обратили в доход государства в 2024 году тысячи объектов недвижимости, которые принадлежали банкиру Алексею Хотину и аффилированных с ним лиц, сообщил журналистам директор ФССП РФ Дмитрий Аристов."По иску службы в 2024 году обращены в доход государства активы Хотина А.Ю. и аффилированных с ним лиц. Это более тысячи объектов недвижимости, из которых порядка 200 - крупные торговые бизнес-центры, медицинские учреждения, гостиницы, в том числе историческое здание гостиницы "Москва", расположенная на Красной площади, облигации федерального займа (номинальной стоимостью 37 миллиардов рублей)", - сказал он.В марте прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Хотина к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей. Также суд постановил взыскать солидарно со всех фигурантов более 17 миллиардов рублей по иску Агентства по страхованию вкладов.
https://1prime.ru/20250214/fssp-854929491.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82866/50/828665021_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_c5655b87d31f9c91eadd3032b5966595.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, алексей хотин, фссп
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Алексей Хотин, ФССП
11:05 14.02.2025 (обновлено: 11:16 14.02.2025)
 
ФССП обратила в доход России тысячи объектов недвижимости банкира Хотина

ФССП обратила в доход государства тысячи объектов недвижимости банкира Хотина

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк!Федеральная служба судебных приставов России
!Федеральная служба судебных приставов России - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Судебные приставы обратили в доход государства в 2024 году тысячи объектов недвижимости, которые принадлежали банкиру Алексею Хотину и аффилированных с ним лиц, сообщил журналистам директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
"По иску службы в 2024 году обращены в доход государства активы Хотина А.Ю. и аффилированных с ним лиц. Это более тысячи объектов недвижимости, из которых порядка 200 - крупные торговые бизнес-центры, медицинские учреждения, гостиницы, в том числе историческое здание гостиницы "Москва", расположенная на Красной площади, облигации федерального займа (номинальной стоимостью 37 миллиардов рублей)", - сказал он.
В марте прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Хотина к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей. Также суд постановил взыскать солидарно со всех фигурантов более 17 миллиардов рублей по иску Агентства по страхованию вкладов.
Женщина держит упаковку пакетов с гречневой крупой - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
ФССП обратила в доход государства активы группы компаний "Макфа"
11:04
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯАлексей ХотинФССП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала