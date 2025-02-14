https://1prime.ru/20250214/fssp-854929843.html

Коррупционеры в России лишились одного триллиона ценных бумаг

Коррупционеры в России лишились одного триллиона ценных бумаг - 14.02.2025, ПРАЙМ

Коррупционеры в России лишились одного триллиона ценных бумаг

Судебные приставы за четыре года обратили в доход государства свыше триллиона ценных бумаг, более 13 тысяч объектов недвижимости и около 8 тысяч движимого... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T11:08+0300

2025-02-14T11:08+0300

2025-02-14T11:08+0300

экономика

россия

фссп

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/79/841427931_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_b401f32b901ca30d7f1e4739630177d7.jpg

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Судебные приставы за четыре года обратили в доход государства свыше триллиона ценных бумаг, более 13 тысяч объектов недвижимости и около 8 тысяч движимого имущества, в том числе транспортные средства и предметы роскоши, принадлежащие коррупционерам, рассказал журналистам директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. "С 2020 по 2024 годы во взаимодействии с ГП РФ в рамках исполнительных производств об обращении в доход государства имущества, приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена ("коррупционное имущество"), в уполномоченные органы передано более 1 триллиона ценных бумаг, более 13 тысяч объектов недвижимого имущества, а также около 8 тысяч объектов движимого имущества, в том числе транспортные средства, предметы роскоши и иное имущество", - сказал директор. Аристов также рассказал, что в 2024 году имущество в доход государства обращалось в Москве, Московской области, Краснодарском крае, в Адыгее, Марий Эл, Вологодской области, Приморском крае, КЧР, а также в Оренбургской области и Дагестане. "Кроме того, в доход РФ передано более 4 миллиарда ценных бумаг, 526 объектов недвижимого имущества, 107 транспортных средств, а также 67 объектов иного имущества", - добавил он.

https://1prime.ru/20250214/fssp-854929609.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фссп