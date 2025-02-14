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Коррупционеры в России лишились одного триллиона ценных бумаг
Коррупционеры в России лишились одного триллиона ценных бумаг - 14.02.2025, ПРАЙМ
Коррупционеры в России лишились одного триллиона ценных бумаг
Судебные приставы за четыре года обратили в доход государства свыше триллиона ценных бумаг, более 13 тысяч объектов недвижимости и около 8 тысяч движимого... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T11:08+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Судебные приставы за четыре года обратили в доход государства свыше триллиона ценных бумаг, более 13 тысяч объектов недвижимости и около 8 тысяч движимого имущества, в том числе транспортные средства и предметы роскоши, принадлежащие коррупционерам, рассказал журналистам директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. "С 2020 по 2024 годы во взаимодействии с ГП РФ в рамках исполнительных производств об обращении в доход государства имущества, приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена ("коррупционное имущество"), в уполномоченные органы передано более 1 триллиона ценных бумаг, более 13 тысяч объектов недвижимого имущества, а также около 8 тысяч объектов движимого имущества, в том числе транспортные средства, предметы роскоши и иное имущество", - сказал директор. Аристов также рассказал, что в 2024 году имущество в доход государства обращалось в Москве, Московской области, Краснодарском крае, в Адыгее, Марий Эл, Вологодской области, Приморском крае, КЧР, а также в Оренбургской области и Дагестане. "Кроме того, в доход РФ передано более 4 миллиарда ценных бумаг, 526 объектов недвижимого имущества, 107 транспортных средств, а также 67 объектов иного имущества", - добавил он.
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россия, фссп
Коррупционеры в России лишились одного триллиона ценных бумаг
ФССП: коррупционеры с 2020 года в России лишились 1 триллиона ценных бумаг
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Судебные приставы за четыре года обратили в доход государства свыше триллиона ценных бумаг, более 13 тысяч объектов недвижимости и около 8 тысяч движимого имущества, в том числе транспортные средства и предметы роскоши, принадлежащие коррупционерам, рассказал журналистам директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
"С 2020 по 2024 годы во взаимодействии с ГП РФ в рамках исполнительных производств об обращении в доход государства имущества, приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена ("коррупционное имущество"), в уполномоченные органы передано более 1 триллиона ценных бумаг, более 13 тысяч объектов недвижимого имущества, а также около 8 тысяч объектов движимого имущества, в том числе транспортные средства, предметы роскоши и иное имущество", - сказал директор.
Аристов также рассказал, что в 2024 году имущество в доход государства обращалось в Москве, Московской области, Краснодарском крае, в Адыгее, Марий Эл, Вологодской области, Приморском крае, КЧР, а также в Оренбургской области и Дагестане.
"Кроме того, в доход РФ передано более 4 миллиарда ценных бумаг, 526 объектов недвижимого имущества, 107 транспортных средств, а также 67 объектов иного имущества", - добавил он.
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