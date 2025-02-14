https://1prime.ru/20250214/fssp-854929975.html

В России сократилось число злостных неплательщиков штрафов ГИБДД

В России сократилось число злостных неплательщиков штрафов ГИБДД - 14.02.2025, ПРАЙМ

В России сократилось число злостных неплательщиков штрафов ГИБДД

Количество злостных неплательщиков штрафов ГИБДД сократилось в 2024 году почти на 15% и составило почти 565 тысяч, рассказал журналистам директор ФССП РФ... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T11:16+0300

2025-02-14T11:16+0300

2025-02-14T11:16+0300

экономика

общество

россия

фссп

https://cdnn.1prime.ru/img/84063/82/840638276_0:339:3039:2048_1920x0_80_0_0_64cf1d5f353105295eaf7271a2c371b1.jpg

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Количество злостных неплательщиков штрафов ГИБДД сократилось в 2024 году почти на 15% и составило почти 565 тысяч, рассказал журналистам директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. "В 2024 году количество злостных неплательщиков административных штрафов ГИБДД, имеющих 10 и более неуплаченных штрафов, составило почти 565 тысяч - сократилось почти на 15%", - сказал он. По его словам, среднестатистический должник - мужчина в возрасте от 25 до 55 лет, который проживает в основном в столицах региона, либо в крупных городских агломерациях, в большинстве случаев имеет официальный источник дохода и зарегистрированное авто. "Средний размер задолженности составляет порядка 800 рублей", - заключил Аристов. Он привел пример, как жительница Тульской области под страхом ареста и описи авто в кратчайшие сроки оплатила 258 штрафов ГИБДД. А житель Полярного выплатил штрафы на 124 тысячи рублей после того, как его автомобиль арестовали приставы прямо во дворе дома.

https://1prime.ru/20250214/fssp-854929609.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, фссп