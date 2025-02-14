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Министр нефти Индии высказался об ожиданиях от исхода украинского конфликта - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Министр нефти Индии высказался об ожиданиях от исхода украинского конфликта
Министр нефти Индии высказался об ожиданиях от исхода украинского конфликта - 14.02.2025, ПРАЙМ
Министр нефти Индии высказался об ожиданиях от исхода украинского конфликта
Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури в интервью РИА Новости заявил, что ожидает, что что конфликт России и Украины будет сведен "к минимуму". | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T17:14+0300
2025-02-14T17:14+0300
спецоперация на украине
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – ПРАЙМ. Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури в интервью РИА Новости заявил, что ожидает, что что конфликт России и Украины будет сведен "к минимуму". "У Индии и Советского Союза, а теперь и с Российской Федерацией, были очень глубокие связи. После февраля 2022 года началась активная работа по закупке нефти. Я рад, что из разных уголков мира звучат сигналы о мирном разрешении конфликта", - сказал он, напомнив, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, также Трамп поговорил с Владимиров Зеленским. "Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что дипломатия является ключом к разрешению этого конфликта. Я уверен, что конфликт будет сведен к минимуму", - отметил Пури. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
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украина, россия, индия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ИНДИЯ
17:14 14.02.2025
 
Министр нефти Индии высказался об ожиданиях от исхода украинского конфликта

Министр нефти Индии ожидает, что конфликт России и Украины будет сведен "к минимуму"

© Фото : Unsplash/Aniyora JИндия, флаг
Индия, флаг - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© Фото : Unsplash/Aniyora J
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – ПРАЙМ. Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури в интервью РИА Новости заявил, что ожидает, что что конфликт России и Украины будет сведен "к минимуму".
"У Индии и Советского Союза, а теперь и с Российской Федерацией, были очень глубокие связи. После февраля 2022 года началась активная работа по закупке нефти. Я рад, что из разных уголков мира звучат сигналы о мирном разрешении конфликта", - сказал он, напомнив, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, также Трамп поговорил с Владимиров Зеленским.
"Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что дипломатия является ключом к разрешению этого конфликта. Я уверен, что конфликт будет сведен к минимуму", - отметил Пури.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
Минобороны Индии сообщило о планах увеличить производство военной техники
10 февраля, 11:57
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯИНДИЯ
 
 
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