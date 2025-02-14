https://1prime.ru/20250214/inflyatsiya-854936191.html

ЦБ: годовая инфляция в России составила 10,0%

ЦБ: годовая инфляция в России составила 10,0% - 14.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ: годовая инфляция в России составила 10,0%

Годовая инфляция в РФ на 10 февраля составила 10%, заявил Банк России на совете директоров по ключевой ставке. | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T13:43+0300

2025-02-14T13:43+0300

2025-02-14T13:43+0300

банк россии

финансы

россия

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ на 10 февраля составила 10%, заявил Банк России на совете директоров по ключевой ставке."Недельные данные в январе и начале февраля указывают на то, что текущие темпы роста цен немного снизились по сравнению с декабрем, но остаются высокими", также сказано в сообщении.Банк России в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.

https://1prime.ru/20250214/rubl-854934682.html

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2025

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финансы, россия