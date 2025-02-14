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ЦБ: годовая инфляция в России составила 10,0% - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
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ЦБ: годовая инфляция в России составила 10,0%
ЦБ: годовая инфляция в России составила 10,0% - 14.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ: годовая инфляция в России составила 10,0%
Годовая инфляция в РФ на 10 февраля составила 10%, заявил Банк России на совете директоров по ключевой ставке. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T13:43+0300
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банк россии
финансы
россия
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ на 10 февраля составила 10%, заявил Банк России на совете директоров по ключевой ставке."Недельные данные в январе и начале февраля указывают на то, что текущие темпы роста цен немного снизились по сравнению с декабрем, но остаются высокими", также сказано в сообщении.Банк России в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
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финансы, россия
Банк России, Финансы, РОССИЯ
13:43 14.02.2025
 
ЦБ: годовая инфляция в России составила 10,0%

ЦБ: годовая инфляция в России составила 10,0% по оценке на 10 февраля

© Фото : Пресс-служба Банка РоссииПамятная серебряная монета номиналом 3 рубля
Памятная серебряная монета номиналом 3 рубля - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© Фото : Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ на 10 февраля составила 10%, заявил Банк России на совете директоров по ключевой ставке.
"Недельные данные в январе и начале февраля указывают на то, что текущие темпы роста цен немного снизились по сравнению с декабрем, но остаются высокими", также сказано в сообщении.
Банк России в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
Рубль снижается против юаня перед решением ЦБ по ключевой ставке
13:19
 
Банк РоссииФинансыРОССИЯ
 
 
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