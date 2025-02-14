https://1prime.ru/20250214/inflyatsiya-854936191.html
ЦБ: годовая инфляция в России составила 10,0%
ЦБ: годовая инфляция в России составила 10,0% - 14.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ: годовая инфляция в России составила 10,0%
Годовая инфляция в РФ на 10 февраля составила 10%, заявил Банк России на совете директоров по ключевой ставке. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T13:43+0300
2025-02-14T13:43+0300
2025-02-14T13:43+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ на 10 февраля составила 10%, заявил Банк России на совете директоров по ключевой ставке."Недельные данные в январе и начале февраля указывают на то, что текущие темпы роста цен немного снизились по сравнению с декабрем, но остаются высокими", также сказано в сообщении.Банк России в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
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финансы, россия
Банк России, Финансы, РОССИЯ
ЦБ: годовая инфляция в России составила 10,0%
ЦБ: годовая инфляция в России составила 10,0% по оценке на 10 февраля
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ на 10 февраля составила 10%, заявил Банк России на совете директоров по ключевой ставке.
"Недельные данные в январе и начале февраля указывают на то, что текущие темпы роста цен немного снизились по сравнению с декабрем, но остаются высокими", также сказано в сообщении.
Банк России в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
Рубль снижается против юаня перед решением ЦБ по ключевой ставке