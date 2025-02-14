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Западу необязательно признавать утраченные Киевом территории, заявил Келлог

Западу необязательно признавать утраченные Киевом территории, заявил Келлог - 14.02.2025, ПРАЙМ

Западу необязательно признавать утраченные Киевом территории, заявил Келлог

Специальный посланник США по вопросам урегулирования украинского конфликта Кит Келлог заявил, что западным странам необязательно признавать утраченные Украиной... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T03:35+0300

2025-02-14T03:35+0300

2025-02-14T03:35+0300

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ВАШИНГТОН, 14 фев – ПРАЙМ. Специальный посланник США по вопросам урегулирования украинского конфликта Кит Келлог заявил, что западным странам необязательно признавать утраченные Украиной территории. "Мы не стремимся вернуться к границам 2014 года, которые существовали до того, как Россия аннексировала Крым. Это очевидно. Поэтому я полагаю, что мы должны прийти к соглашению о возможных территориальных потерях. Однако, заметьте, нам не обязательно признавать эти потери", - заявил Келлог телеканалу Fox News. Ранее портал Semafor со ссылкой на западных чиновников сообщал, что Келлог заявил союзникам Вашингтона о том, что он готовит варианты завершения конфликта на Украине, чтобы затем представить их президенту США Дональду Трампу. Президент РФ Владимир Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин во время совещания Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

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мировая экономика, украина, крым, рф, владимир путин, кит келлог, дональд трамп, fox news, совбез, оон