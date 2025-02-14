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Западу необязательно признавать утраченные Киевом территории, заявил Келлог - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Западу необязательно признавать утраченные Киевом территории, заявил Келлог
Западу необязательно признавать утраченные Киевом территории, заявил Келлог - 14.02.2025, ПРАЙМ
Западу необязательно признавать утраченные Киевом территории, заявил Келлог
Специальный посланник США по вопросам урегулирования украинского конфликта Кит Келлог заявил, что западным странам необязательно признавать утраченные Украиной... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T03:35+0300
2025-02-14T03:35+0300
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ВАШИНГТОН, 14 фев – ПРАЙМ. Специальный посланник США по вопросам урегулирования украинского конфликта Кит Келлог заявил, что западным странам необязательно признавать утраченные Украиной территории. "Мы не стремимся вернуться к границам 2014 года, которые существовали до того, как Россия аннексировала Крым. Это очевидно. Поэтому я полагаю, что мы должны прийти к соглашению о возможных территориальных потерях. Однако, заметьте, нам не обязательно признавать эти потери", - заявил Келлог телеканалу Fox News. Ранее портал Semafor со ссылкой на западных чиновников сообщал, что Келлог заявил союзникам Вашингтона о том, что он готовит варианты завершения конфликта на Украине, чтобы затем представить их президенту США Дональду Трампу. Президент РФ Владимир Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин во время совещания Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
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мировая экономика, украина, крым, рф, владимир путин, кит келлог, дональд трамп, fox news, совбез, оон
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, КРЫМ, РФ, Владимир Путин, Кит Келлог, Дональд Трамп, Fox News, Совбез, ООН
03:35 14.02.2025
 
Западу необязательно признавать утраченные Киевом территории, заявил Келлог

Посол США Келлог: Западу необязательно признавать утраченные Киевом территории

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ВАШИНГТОН, 14 фев – ПРАЙМ. Специальный посланник США по вопросам урегулирования украинского конфликта Кит Келлог заявил, что западным странам необязательно признавать утраченные Украиной территории.
"Мы не стремимся вернуться к границам 2014 года, которые существовали до того, как Россия аннексировала Крым. Это очевидно. Поэтому я полагаю, что мы должны прийти к соглашению о возможных территориальных потерях. Однако, заметьте, нам не обязательно признавать эти потери", - заявил Келлог телеканалу Fox News.
Ранее портал Semafor со ссылкой на западных чиновников сообщал, что Келлог заявил союзникам Вашингтона о том, что он готовит варианты завершения конфликта на Украине, чтобы затем представить их президенту США Дональду Трампу.
Президент РФ Владимир Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
Путин во время совещания Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАКРЫМРФВладимир ПутинКит КеллогДональд ТрампFox NewsСовбезООН
 
 
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