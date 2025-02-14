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Европа боится. Россия "прогревает почву" для переговоров на своих условиях - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Европа боится. Россия "прогревает почву" для переговоров на своих условиях
Европа боится. Россия "прогревает почву" для переговоров на своих условиях - 14.02.2025, ПРАЙМ
Европа боится. Россия "прогревает почву" для переговоров на своих условиях
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились начать переговоры о прекращении конфликта на Украине, а Европа опасается,... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T22:44+0300
2025-02-14T22:44+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились начать переговоры о прекращении конфликта на Украине, а Европа опасается, что Владимира Зеленского не пригласят на переговоры, пишет японское издание Mainichi Shimbun.Как отмечается, Трамп заявил о большом прогрессе в переговорах. Он намерен сдержать обещание положить конец противостоянию Киева и Москвы. "Это свое обещание он твердо намерен сдержать. Но какой ценой, задается вопросом международное сообщество", — говорится в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом администрация Трампа не готова допустить Украину в НАТО, также все громче звучат заявления о необходимости территориальных уступок — Россия серьезно превосходит Украину в военном отношении.При этом Путин положительно отзывается о Трампе — Кремль "прогревает почву" для переговоров на своих условиях, отмечает автор.Ранее Трамп заявлял, что не видит угрозы в ведении диалога с Россией без участия Зеленского. Президентские выборы на Украине должны были состояться в конце марта 2024 года, но отложены из-за военного положения. Администрация Трампа рассматривает возможность форсирования выборов для перехода к перемирию. Путин же считает, что Зеленский утратил легитимность, отложив выборы.Показательно, что в числе ответственных за переговоры не упомянут Кит Келлог, спецпредставитель Трампа по Украине.Как отмечает автор, Трамп отказался от стратегической позиции своего предшественника Джо Байдена, что может дестабилизировать международный порядок.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, сша, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, УКРАИНА
22:44 14.02.2025
 
Европа боится. Россия "прогревает почву" для переговоров на своих условиях

Mainichi Shimbun: Европа переживает, что Трамп сдержит свои обещания по Украине

© Фото : Official White House photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© Фото : Official White House photo by Daniel Torok
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились начать переговоры о прекращении конфликта на Украине, а Европа опасается, что Владимира Зеленского не пригласят на переговоры, пишет японское издание Mainichi Shimbun.
Как отмечается, Трамп заявил о большом прогрессе в переговорах. Он намерен сдержать обещание положить конец противостоянию Киева и Москвы. "Это свое обещание он твердо намерен сдержать. Но какой ценой, задается вопросом международное сообщество", — говорится в статье.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
При этом администрация Трампа не готова допустить Украину в НАТО, также все громче звучат заявления о необходимости территориальных уступок — Россия серьезно превосходит Украину в военном отношении.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
В подполье сообщили о попытке Зеленского сорвать переговоры России и США
13:23
При этом Путин положительно отзывается о Трампе — Кремль "прогревает почву" для переговоров на своих условиях, отмечает автор.
Ранее Трамп заявлял, что не видит угрозы в ведении диалога с Россией без участия Зеленского. Президентские выборы на Украине должны были состояться в конце марта 2024 года, но отложены из-за военного положения. Администрация Трампа рассматривает возможность форсирования выборов для перехода к перемирию. Путин же считает, что Зеленский утратил легитимность, отложив выборы.
Показательно, что в числе ответственных за переговоры не упомянут Кит Келлог, спецпредставитель Трампа по Украине.
Как отмечает автор, Трамп отказался от стратегической позиции своего предшественника Джо Байдена, что может дестабилизировать международный порядок.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯСШАУКРАИНА
 
 
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