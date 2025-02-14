https://1prime.ru/20250214/peregovory-854950704.html

Европа боится. Россия "прогревает почву" для переговоров на своих условиях

Европа боится. Россия "прогревает почву" для переговоров на своих условиях - 14.02.2025, ПРАЙМ

Европа боится. Россия "прогревает почву" для переговоров на своих условиях

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились начать переговоры о прекращении конфликта на Украине, а Европа опасается,... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T22:44+0300

2025-02-14T22:44+0300

2025-02-14T22:44+0300

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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились начать переговоры о прекращении конфликта на Украине, а Европа опасается, что Владимира Зеленского не пригласят на переговоры, пишет японское издание Mainichi Shimbun.Как отмечается, Трамп заявил о большом прогрессе в переговорах. Он намерен сдержать обещание положить конец противостоянию Киева и Москвы. "Это свое обещание он твердо намерен сдержать. Но какой ценой, задается вопросом международное сообщество", — говорится в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом администрация Трампа не готова допустить Украину в НАТО, также все громче звучат заявления о необходимости территориальных уступок — Россия серьезно превосходит Украину в военном отношении.При этом Путин положительно отзывается о Трампе — Кремль "прогревает почву" для переговоров на своих условиях, отмечает автор.Ранее Трамп заявлял, что не видит угрозы в ведении диалога с Россией без участия Зеленского. Президентские выборы на Украине должны были состояться в конце марта 2024 года, но отложены из-за военного положения. Администрация Трампа рассматривает возможность форсирования выборов для перехода к перемирию. Путин же считает, что Зеленский утратил легитимность, отложив выборы.Показательно, что в числе ответственных за переговоры не упомянут Кит Келлог, спецпредставитель Трампа по Украине.Как отмечает автор, Трамп отказался от стратегической позиции своего предшественника Джо Байдена, что может дестабилизировать международный порядок.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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