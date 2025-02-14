Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Перми самолет выкатился за пределы ВПП в Перми - 14.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250214/perm-854937105.html
В Перми самолет выкатился за пределы ВПП в Перми
В Перми самолет выкатился за пределы ВПП в Перми - 14.02.2025, ПРАЙМ
В Перми самолет выкатился за пределы ВПП в Перми
В Перми самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, аэропорт временно закрыт, сообщила пресс-служба авиационной гавани | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T14:14+0300
2025-02-14T14:14+0300
происшествия
авиация
пермь
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_2b66525edb73013b1253a41657e0524d.jpg
УФА, 14 фев - ПРАЙМ. В Перми самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, аэропорт временно закрыт, сообщила пресс-служба авиационной гавани"Аэропорт Пермь (Большое Савино) временно закрыт на приём и выпуск воздушных судов. Сегодня в 14:30 (12.30 мск) самолёт государственной авиации выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы", - отмечатся в сообщении в Telegram-канале аэропорта. Два рейса направлены на запасные аэродромы - 1202 в Екатеринбург и 573 в Ижевск.
https://1prime.ru/20240205/842990508.html
пермь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_334:0:3063:2047_1920x0_80_0_0_4d02c22586691ac0ea3f6044554a11a6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авиация, пермь
Происшествия, авиация, ПЕРМЬ
14:14 14.02.2025
 
В Перми самолет выкатился за пределы ВПП в Перми

Самолет выкатился за пределы ВПП в Перми, аэропорт временно закрыт

© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
Читать Прайм в
Дзен Telegram
УФА, 14 фев - ПРАЙМ. В Перми самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, аэропорт временно закрыт, сообщила пресс-служба авиационной гавани
"Аэропорт Пермь (Большое Савино) временно закрыт на приём и выпуск воздушных судов. Сегодня в 14:30 (12.30 мск) самолёт государственной авиации выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы", - отмечатся в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
Два рейса направлены на запасные аэродромы - 1202 в Екатеринбург и 573 в Ижевск.
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2024
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Саранске
5 февраля 2024, 21:58
 
ПроисшествияавиацияПЕРМЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала