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В Перми самолет выкатился за пределы ВПП в Перми
В Перми самолет выкатился за пределы ВПП в Перми - 14.02.2025, ПРАЙМ
В Перми самолет выкатился за пределы ВПП в Перми
В Перми самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, аэропорт временно закрыт, сообщила пресс-служба авиационной гавани | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T14:14+0300
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УФА, 14 фев - ПРАЙМ. В Перми самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, аэропорт временно закрыт, сообщила пресс-служба авиационной гавани"Аэропорт Пермь (Большое Савино) временно закрыт на приём и выпуск воздушных судов. Сегодня в 14:30 (12.30 мск) самолёт государственной авиации выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы", - отмечатся в сообщении в Telegram-канале аэропорта. Два рейса направлены на запасные аэродромы - 1202 в Екатеринбург и 573 в Ижевск.
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авиация, пермь
Происшествия, авиация, ПЕРМЬ
В Перми самолет выкатился за пределы ВПП в Перми
Самолет выкатился за пределы ВПП в Перми, аэропорт временно закрыт
УФА, 14 фев - ПРАЙМ. В Перми самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, аэропорт временно закрыт, сообщила пресс-служба авиационной гавани
"Аэропорт Пермь (Большое Савино) временно закрыт на приём и выпуск воздушных судов. Сегодня в 14:30 (12.30 мск) самолёт государственной авиации выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы", - отмечатся в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
Два рейса направлены на запасные аэродромы - 1202 в Екатеринбург и 573 в Ижевск.
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Саранске