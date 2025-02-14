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В Перми самолет выкатился за пределы ВПП в Перми

В Перми самолет выкатился за пределы ВПП в Перми - 14.02.2025, ПРАЙМ

В Перми самолет выкатился за пределы ВПП в Перми

В Перми самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, аэропорт временно закрыт, сообщила пресс-служба авиационной гавани | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T14:14+0300

2025-02-14T14:14+0300

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происшествия

авиация

пермь

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УФА, 14 фев - ПРАЙМ. В Перми самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, аэропорт временно закрыт, сообщила пресс-служба авиационной гавани"Аэропорт Пермь (Большое Савино) временно закрыт на приём и выпуск воздушных судов. Сегодня в 14:30 (12.30 мск) самолёт государственной авиации выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы", - отмечатся в сообщении в Telegram-канале аэропорта. Два рейса направлены на запасные аэродромы - 1202 в Екатеринбург и 573 в Ижевск.

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авиация, пермь