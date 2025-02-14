https://1prime.ru/20250214/putin-854948111.html

СМИ назвали возможный состав переговорной группы от России по Украине

СМИ назвали возможный состав переговорной группы от России по Украине - 14.02.2025, ПРАЙМ

СМИ назвали возможный состав переговорной группы от России по Украине

Президент России Владимир Путин собирает команду тяжеловесов с многолетним опытом ведения переговоров для диалога с представителями президента США Дональда... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T18:47+0300

2025-02-14T18:47+0300

2025-02-14T18:47+0300

спецоперация на украине

сша

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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин собирает команду тяжеловесов с многолетним опытом ведения переговоров для диалога с представителями президента США Дональда Трампа за соглашение, которое положит конец военному конфликту на Украине, пишет Bloomberg.По данным агентства, среди них Юрий Ушаков, главный советник президента по внешней политике, который более полувека занимается дипломатией, и имеющий многолетний опыт работы в спецслужбах глава СВР Сергей Нарышкин.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, как отмечается, среди переговорщиков будет финансист Кирилл Дмитриев, получивший образование в Стэнфорде и Гарварде.Выбор команды подчеркивает, насколько российский лидер полон решимости обеспечить благоприятный исход любых переговоров и, возможно, насколько мало изменились его требования в отношении Украины за три года с тех пор, как он отдал приказ о начале СВО, отмечается в публикации."Команда Трампа, напротив, не обладает такой же глубиной знаний по Украине и имеет мало опыта прямых переговоров с Россией. Поскольку путь к соглашению все еще крайне неопределен, а Путин не демонстрирует никаких признаков готовности пойти на существенные уступки, это может стать серьезным препятствием за столом переговоров", — говорится в статье.

https://1prime.ru/20250214/chaes-854934822.html

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сша, россия, украина