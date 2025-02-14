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Роскачество оценило долю российских вин в пяти из семи гипермаркетов

Роскачество оценило долю российских вин в пяти из семи гипермаркетов - 14.02.2025, ПРАЙМ

Роскачество оценило долю российских вин в пяти из семи гипермаркетов

Доля отечественных вин в пяти из семи сетей гипермаркетов превышает 20%, рассказали РИА Новости в Роскачестве. | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T07:16+0300

2025-02-14T07:16+0300

2025-02-14T07:16+0300

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Доля отечественных вин в пяти из семи сетей гипермаркетов превышает 20%, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "В пяти из семи сетей гипермаркетов доля отечественного вина в ассортименте превышает 20%. Во всех гипермаркетах российская винодельческая продукция выделена на полке соответствующими указателями", - рассказали в Роскачестве. Там отметили, что исследование проводилось в таких гипермаркетах, как Selgros, "Ашан", Metro, "О'кей", "Лента", "Глобус", "Твой дом", а также супермаркетах "Перекресток", Spar, "Мираторг", "Супер Лента", "Азбука Вкуса". По оценке Роскачества, самый широкий ассортимент российских вин представлен в торговой сети "Ашан", а общий объем вин российского производства составил 34% от общего числа SKU (stock keeping unit, единица складского учета). В супермаркетах доля российских вин на полке варьируется от 6 до 21%. Торговая сеть "Перекресток" стала лидером по доле вин российского производства в общей структуре ассортимента и общему количеству отечественных вин, представленных на полке, добавили там. С учетом разработки законопроекта о закреплении обязательной доли вина России, реализуемого в рознице, по инициативе Минсельхоза России и Минпромторга России Роскачество в декабре прошлого года запустило мониторинг винной полки в магазинах различного формата.

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