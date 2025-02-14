https://1prime.ru/20250214/roskachestvo-854919615.html
Роскачество оценило долю российских вин в пяти из семи гипермаркетов
Роскачество оценило долю российских вин в пяти из семи гипермаркетов - 14.02.2025, ПРАЙМ
Роскачество оценило долю российских вин в пяти из семи гипермаркетов
Доля отечественных вин в пяти из семи сетей гипермаркетов превышает 20%, рассказали РИА Новости в Роскачестве. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T07:16+0300
2025-02-14T07:16+0300
2025-02-14T07:16+0300
бизнес
россия
москва
роскачество
ашан
перекресток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854919615.jpg?1739506568
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Доля отечественных вин в пяти из семи сетей гипермаркетов превышает 20%, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"В пяти из семи сетей гипермаркетов доля отечественного вина в ассортименте превышает 20%. Во всех гипермаркетах российская винодельческая продукция выделена на полке соответствующими указателями", - рассказали в Роскачестве.
Там отметили, что исследование проводилось в таких гипермаркетах, как Selgros, "Ашан", Metro, "О'кей", "Лента", "Глобус", "Твой дом", а также супермаркетах "Перекресток", Spar, "Мираторг", "Супер Лента", "Азбука Вкуса".
По оценке Роскачества, самый широкий ассортимент российских вин представлен в торговой сети "Ашан", а общий объем вин российского производства составил 34% от общего числа SKU (stock keeping unit, единица складского учета).
В супермаркетах доля российских вин на полке варьируется от 6 до 21%. Торговая сеть "Перекресток" стала лидером по доле вин российского производства в общей структуре ассортимента и общему количеству отечественных вин, представленных на полке, добавили там.
С учетом разработки законопроекта о закреплении обязательной доли вина России, реализуемого в рознице, по инициативе Минсельхоза России и Минпромторга России Роскачество в декабре прошлого года запустило мониторинг винной полки в магазинах различного формата.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, роскачество, ашан, перекресток
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Роскачество, Ашан, Перекресток
Роскачество оценило долю российских вин в пяти из семи гипермаркетов
Роскачество: доля российских вин в пяти из семи сетей гипермаркетов превышает 20%
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Доля отечественных вин в пяти из семи сетей гипермаркетов превышает 20%, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"В пяти из семи сетей гипермаркетов доля отечественного вина в ассортименте превышает 20%. Во всех гипермаркетах российская винодельческая продукция выделена на полке соответствующими указателями", - рассказали в Роскачестве.
Там отметили, что исследование проводилось в таких гипермаркетах, как Selgros, "Ашан", Metro, "О'кей", "Лента", "Глобус", "Твой дом", а также супермаркетах "Перекресток", Spar, "Мираторг", "Супер Лента", "Азбука Вкуса".
По оценке Роскачества, самый широкий ассортимент российских вин представлен в торговой сети "Ашан", а общий объем вин российского производства составил 34% от общего числа SKU (stock keeping unit, единица складского учета).
В супермаркетах доля российских вин на полке варьируется от 6 до 21%. Торговая сеть "Перекресток" стала лидером по доле вин российского производства в общей структуре ассортимента и общему количеству отечественных вин, представленных на полке, добавили там.
С учетом разработки законопроекта о закреплении обязательной доли вина России, реализуемого в рознице, по инициативе Минсельхоза России и Минпромторга России Роскачество в декабре прошлого года запустило мониторинг винной полки в магазинах различного формата.