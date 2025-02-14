Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роскачество оценило долю российских вин в пяти из семи гипермаркетов - 14.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250214/roskachestvo-854919615.html
Роскачество оценило долю российских вин в пяти из семи гипермаркетов
Роскачество оценило долю российских вин в пяти из семи гипермаркетов - 14.02.2025, ПРАЙМ
Роскачество оценило долю российских вин в пяти из семи гипермаркетов
Доля отечественных вин в пяти из семи сетей гипермаркетов превышает 20%, рассказали РИА Новости в Роскачестве. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T07:16+0300
2025-02-14T07:16+0300
бизнес
россия
москва
роскачество
ашан
перекресток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854919615.jpg?1739506568
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Доля отечественных вин в пяти из семи сетей гипермаркетов превышает 20%, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "В пяти из семи сетей гипермаркетов доля отечественного вина в ассортименте превышает 20%. Во всех гипермаркетах российская винодельческая продукция выделена на полке соответствующими указателями", - рассказали в Роскачестве. Там отметили, что исследование проводилось в таких гипермаркетах, как Selgros, "Ашан", Metro, "О'кей", "Лента", "Глобус", "Твой дом", а также супермаркетах "Перекресток", Spar, "Мираторг", "Супер Лента", "Азбука Вкуса". По оценке Роскачества, самый широкий ассортимент российских вин представлен в торговой сети "Ашан", а общий объем вин российского производства составил 34% от общего числа SKU (stock keeping unit, единица складского учета). В супермаркетах доля российских вин на полке варьируется от 6 до 21%. Торговая сеть "Перекресток" стала лидером по доле вин российского производства в общей структуре ассортимента и общему количеству отечественных вин, представленных на полке, добавили там. С учетом разработки законопроекта о закреплении обязательной доли вина России, реализуемого в рознице, по инициативе Минсельхоза России и Минпромторга России Роскачество в декабре прошлого года запустило мониторинг винной полки в магазинах различного формата.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, роскачество, ашан, перекресток
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Роскачество, Ашан, Перекресток
07:16 14.02.2025
 
Роскачество оценило долю российских вин в пяти из семи гипермаркетов

Роскачество: доля российских вин в пяти из семи сетей гипермаркетов превышает 20%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Доля отечественных вин в пяти из семи сетей гипермаркетов превышает 20%, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"В пяти из семи сетей гипермаркетов доля отечественного вина в ассортименте превышает 20%. Во всех гипермаркетах российская винодельческая продукция выделена на полке соответствующими указателями", - рассказали в Роскачестве.
Там отметили, что исследование проводилось в таких гипермаркетах, как Selgros, "Ашан", Metro, "О'кей", "Лента", "Глобус", "Твой дом", а также супермаркетах "Перекресток", Spar, "Мираторг", "Супер Лента", "Азбука Вкуса".
По оценке Роскачества, самый широкий ассортимент российских вин представлен в торговой сети "Ашан", а общий объем вин российского производства составил 34% от общего числа SKU (stock keeping unit, единица складского учета).
В супермаркетах доля российских вин на полке варьируется от 6 до 21%. Торговая сеть "Перекресток" стала лидером по доле вин российского производства в общей структуре ассортимента и общему количеству отечественных вин, представленных на полке, добавили там.
С учетом разработки законопроекта о закреплении обязательной доли вина России, реализуемого в рознице, по инициативе Минсельхоза России и Минпромторга России Роскачество в декабре прошлого года запустило мониторинг винной полки в магазинах различного формата.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАРоскачествоАшанПерекресток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала