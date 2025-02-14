https://1prime.ru/20250214/rubl-854945215.html

Рубль снижается против юаня

Рубль снижается против юаня - 14.02.2025, ПРАЙМ

Рубль снижается против юаня

Курс рубля против юаня на Московской бирже в пятницу падает после сильного роста предыдущих дней, курс вернулся выше ключевого уровня 12,5 рубля за юань,... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T17:25+0300

2025-02-14T17:25+0300

2025-02-14T17:25+0300

экономика

курсы валют

рубль

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ede9b7a8fabba6a173322141307353fe.jpg

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня на Московской бирже в пятницу падает после сильного роста предыдущих дней, курс вернулся выше ключевого уровня 12,5 рубля за юань, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.14 мск рос на 29 копеек, до 12,57 рубля. Повышение составило 2,4%. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,19-12,63 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 11,16 миллиарда юаней, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 93,89 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,469 против 7,29 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,5%. На форексе доллар торгуется по 91,24 рубля. РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ Рубль против юаня в пятницу на Мосбирже ощутимо снижается после четырех торговых сессий сильного роста на фоне геополитического позитива. Курс юаня после падения накануне до 12,13 рубля – минимума с сентября прошлого года – развернулся вверх и закрепляется выше 12,5 рубля. "Рубль после позитивного старта к юаню подешевел. Удержаться в небольшом плюсе не удалось, и российская валюта сдала позиции, обновив дневной минимум и торгуется с ощутимыми потерями. Вероятно, геополитический позитив по большей части уже заложен в котировках рубля, а для их дальнейшего устойчивого повышения необходимо, чтобы фактор геополитики изменил ключевые фундаментальные основы формирования курса российской валюты", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Естественно, что это долгий процесс, к тому же он будет идти не только в направлении увеличения экспортных поступлений, но и трат на импорт, что будет препятствовать укреплению рубля, добавляет он. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, однако это не произвело ощутимого влияния на курс рубля. ЦБ РФ также повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 и 2026 годы. Текущее инфляционное давление в РФ остается высоким, рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения, считает регулятор. ПРОГНОЗЫ Рубль торгуется, ориентируясь на геополитику, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Астра УА". "Жесткая политика ЦБ ему помогает, хотя дальнейшие прогнозы во многом зависят от того, как может измениться санкционный режим. При status quo, в среднем, курс инвалют к рублю нам видятся на более высоком уровне, чем текущий рынок, но краткосрочно эмоциональная реакция на геополитические новости могут обеспечивать рублю временную поддержку", - добавляет он. Рубль может продолжить укрепляться, так как экспортеры, по всей видимости, перестали наращивать кредитный портфель и стали продавать валюту, считает Ованес Оганисян из компании "Цифра брокер". "Это создает дезинфляционные эффекты и влияет на появление ожиданий о скором начале цикла снижения ставок", - добавляет он.

https://1prime.ru/20250214/yuan-854941424.html

https://1prime.ru/20250214/rubl-854934682.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курсы валют, рубль, юань