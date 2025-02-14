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Рубль снижается против юаня - 14.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250214/rubl-854945215.html
Рубль снижается против юаня
Рубль снижается против юаня - 14.02.2025, ПРАЙМ
Рубль снижается против юаня
Курс рубля против юаня на Московской бирже в пятницу падает после сильного роста предыдущих дней, курс вернулся выше ключевого уровня 12,5 рубля за юань,... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T17:25+0300
2025-02-14T17:25+0300
экономика
курсы валют
рубль
юань
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня на Московской бирже в пятницу падает после сильного роста предыдущих дней, курс вернулся выше ключевого уровня 12,5 рубля за юань, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.14 мск рос на 29 копеек, до 12,57 рубля. Повышение составило 2,4%. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,19-12,63 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 11,16 миллиарда юаней, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 93,89 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,469 против 7,29 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,5%. На форексе доллар торгуется по 91,24 рубля. РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ Рубль против юаня в пятницу на Мосбирже ощутимо снижается после четырех торговых сессий сильного роста на фоне геополитического позитива. Курс юаня после падения накануне до 12,13 рубля – минимума с сентября прошлого года – развернулся вверх и закрепляется выше 12,5 рубля. "Рубль после позитивного старта к юаню подешевел. Удержаться в небольшом плюсе не удалось, и российская валюта сдала позиции, обновив дневной минимум и торгуется с ощутимыми потерями. Вероятно, геополитический позитив по большей части уже заложен в котировках рубля, а для их дальнейшего устойчивого повышения необходимо, чтобы фактор геополитики изменил ключевые фундаментальные основы формирования курса российской валюты", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Естественно, что это долгий процесс, к тому же он будет идти не только в направлении увеличения экспортных поступлений, но и трат на импорт, что будет препятствовать укреплению рубля, добавляет он. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, однако это не произвело ощутимого влияния на курс рубля. ЦБ РФ также повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 и 2026 годы. Текущее инфляционное давление в РФ остается высоким, рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения, считает регулятор. ПРОГНОЗЫ Рубль торгуется, ориентируясь на геополитику, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Астра УА". "Жесткая политика ЦБ ему помогает, хотя дальнейшие прогнозы во многом зависят от того, как может измениться санкционный режим. При status quo, в среднем, курс инвалют к рублю нам видятся на более высоком уровне, чем текущий рынок, но краткосрочно эмоциональная реакция на геополитические новости могут обеспечивать рублю временную поддержку", - добавляет он. Рубль может продолжить укрепляться, так как экспортеры, по всей видимости, перестали наращивать кредитный портфель и стали продавать валюту, считает Ованес Оганисян из компании "Цифра брокер". "Это создает дезинфляционные эффекты и влияет на появление ожиданий о скором начале цикла снижения ставок", - добавляет он.
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курсы валют, рубль, юань
Экономика, курсы валют, рубль, юань
17:25 14.02.2025
 
Рубль снижается против юаня

Рубль на Мосбирже снижается против юаня перед выходными

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня на Московской бирже в пятницу падает после сильного роста предыдущих дней, курс вернулся выше ключевого уровня 12,5 рубля за юань, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.14 мск рос на 29 копеек, до 12,57 рубля. Повышение составило 2,4%. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,19-12,63 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 11,16 миллиарда юаней, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 93,89 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,469 против 7,29 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,5%. На форексе доллар торгуется по 91,24 рубля.
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
Курс юаня поднялся до 12,5 рубля впервые с 12 февраля
15:57
РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ
Рубль против юаня в пятницу на Мосбирже ощутимо снижается после четырех торговых сессий сильного роста на фоне геополитического позитива. Курс юаня после падения накануне до 12,13 рубля – минимума с сентября прошлого года – развернулся вверх и закрепляется выше 12,5 рубля.
"Рубль после позитивного старта к юаню подешевел. Удержаться в небольшом плюсе не удалось, и российская валюта сдала позиции, обновив дневной минимум и торгуется с ощутимыми потерями. Вероятно, геополитический позитив по большей части уже заложен в котировках рубля, а для их дальнейшего устойчивого повышения необходимо, чтобы фактор геополитики изменил ключевые фундаментальные основы формирования курса российской валюты", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Естественно, что это долгий процесс, к тому же он будет идти не только в направлении увеличения экспортных поступлений, но и трат на импорт, что будет препятствовать укреплению рубля, добавляет он.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, однако это не произвело ощутимого влияния на курс рубля. ЦБ РФ также повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 и 2026 годы. Текущее инфляционное давление в РФ остается высоким, рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения, считает регулятор.
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
Рубль снижается против юаня перед решением ЦБ по ключевой ставке
13:19
ПРОГНОЗЫ
Рубль торгуется, ориентируясь на геополитику, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Астра УА". "Жесткая политика ЦБ ему помогает, хотя дальнейшие прогнозы во многом зависят от того, как может измениться санкционный режим. При status quo, в среднем, курс инвалют к рублю нам видятся на более высоком уровне, чем текущий рынок, но краткосрочно эмоциональная реакция на геополитические новости могут обеспечивать рублю временную поддержку", - добавляет он.
Рубль может продолжить укрепляться, так как экспортеры, по всей видимости, перестали наращивать кредитный портфель и стали продавать валюту, считает Ованес Оганисян из компании "Цифра брокер". "Это создает дезинфляционные эффекты и влияет на появление ожиданий о скором начале цикла снижения ставок", - добавляет он.
 
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