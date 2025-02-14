https://1prime.ru/20250214/sanktsii-854936770.html

Сийярто предрек проблемы в центральной Европе из-за санкций США против NIS

Сийярто предрек проблемы в центральной Европе из-за санкций США против NIS - 14.02.2025, ПРАЙМ

Сийярто предрек проблемы в центральной Европе из-за санкций США против NIS

Санкции США в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") создадут проблемы для энергетики всей центральной... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T13:58+0300

2025-02-14T13:58+0300

2025-02-14T13:58+0300

экономика

нефть

сербия

сша

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БЕЛГРАД/БУДАПЕШТ, 14 фев – ПРАЙМ. Санкции США в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") создадут проблемы для энергетики всей центральной Европы и грозят ростом цен на нефтепродукты, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Глава МИД Венгрии находится в Сербии с рабочим визитом, где в четверг провел встречи с главой МИД Марком Джуричем и министром горного дела и энергетики Дубравкой Джедович-Ханданович. Глава минэнерго Сербии указала, что санкции против NIS являются политическим вопросом, который может отразиться на сербской экономике, меры ведут к проблемам с банковскими кредитами и платежами. "Администрация (президента США Джо – ред.) Байдена отдавала себе отчет в том, что, включая NIS в санкционный список, создает большие проблемы Сербии в вопросе снабжения нефтью. Это не только проблема Сербии, но и всей центральной Европы, если мощности нефтеперерабатывающего завода в Сербии (НПЗ Панчево – ред.) будут исключены из мощностей региона, это создаст проблемы на региональном рынке нефти. Если НПЗ не сможет перерабатывать нефть здесь, то АЗС вынуждены будут импортировать нефтепродукты, что создаст давление на региональный рынок в вопросах качества и логистики, и это может привести к росту цен горючего", - заявил Сийярто в эфире Радио и телевидения Сербии. По его словам, из-за санкций в нефтегазовом секторе жители центральной Европы - венгры, сербы и другие - "вынуждены будут платить цену за политическую месть администрации Байдена за то, что мы были за (президента США Дональда – ред.) Трампа и были консервативными патриотами". "Очевидно с вашей (сербской - ред.) стороны вырастет потребность в импорте нефти, и это потребует большего экспорта с нашей стороны. Компания MOL готова участвовать в этом, и нам потребуются другие региональные игроки, чтобы обеспечить достаточные объемы нефти для вашего рынка. Необходимо наряду с этим краткосрочным решением думать и о долгосрочной стабильности, мы укрепили наши обязательства по строительству нефтепровода Сербия – Венгрия", - отметил глава МИД Венгрии и добавил, что с венгерской стороны завершено и представлено технико-экономическое обоснование на отрезок в 180 километров трубопровода. Накануне он сообщил, что Венгрия и Сербия (отрезок с ее стороны 120 километров – ред.) скоро начнут строительство нефтепровода, который должен обеспечить сырьем сербское НПЗ, срок работ составит три года, размер венгерских инвестиций - около 320 миллионов евро, приблизительная мощность - пять миллионов тонн нефти в год. Сийярто напомнил, что после введения санкций Запада против "Газпромбанка" он договаривался с директором компании MOL, и с директором венгерского энергетического регулятора (MEKH – ред.), чтобы избежать негативного влияния на нефтегазовый рынок и "в сотрудничестве с россиянами, турками, болгарами и сербами нашли решение, которое обеспечило снабжение газом". "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).

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нефть, сербия, сша