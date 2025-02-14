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США рекордно нарастили добычу нефти и газа при "зеленом" Байдене

США рекордно нарастили добычу нефти и газа при "зеленом" Байдене - 14.02.2025, ПРАЙМ

США рекордно нарастили добычу нефти и газа при "зеленом" Байдене

Спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что не ожидал такого общественного резонанса от повторного выхода США из... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T12:38+0300

2025-02-14T12:38+0300

2025-02-14T12:38+0300

энергетика

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что не ожидал такого общественного резонанса от повторного выхода США из Парижского соглашения, отметив, что за время правления "зеленого" президента Джо Байдена штаты рекордно нарастили добычу нефти и газа. "Я не ожидал такую рефлексию, которая сейчас происходит из-за выхода Штатов из Парижского соглашения. Это второй уже выход, но при этом за время правления "зеленого" Байдена американцы за всю историю больше всего нарастили добычу нефти и газа у себя", - сказал Эдельгериев на климатическом форуме в рамках Недели российского бизнеса в штабе Российского союза промышленников и предпринимателей. Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Правительство Соединенных Штатов официально вышло из соглашения 4 ноября 2019 года. После вступления в должность президента Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года. В 2025 году президент Дональд Трамп буквально через несколько часов после вступления в должность снова вывел США из Парижского соглашения по климату. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.

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газ, сша, джо байден