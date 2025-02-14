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Вэнс не выступал с угрозами России, заявил его представитель - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Вэнс не выступал с угрозами России, заявил его представитель
Вэнс не выступал с угрозами России, заявил его представитель - 14.02.2025, ПРАЙМ
Вэнс не выступал с угрозами России, заявил его представитель
Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс в своем интервью американскому изданию Wall Street Journal не выступал с угрозами в адрес России, сообщил его... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T18:37+0300
2025-02-14T18:37+0300
спецоперация на украине
сша
россия
джей ди вэнс
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ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс в своем интервью американскому изданию Wall Street Journal не выступал с угрозами в адрес России, сообщил его представитель по связям с общественностью Уильям Мартин. "Вице-президент не высказывал угроз, он просто заявил о факте того, что никто не лишит президента (Дональда) Трампа позиции, когда начнутся переговоры", - написал Мартин в социальной сети Х. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает в ходе контактов с Вашингтоном получить разъяснения о словах Вэнса по поводу военных рычагов давления на Россию.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на интервью сообщила, что Вэнс заявил, что Вашигтон не исключает полностью вариант отправки своих военнослужащих на Украину, если Москва не будет вести переговоры "добросовестно".
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сша, россия, джей ди вэнс, украина
Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ, Джей Ди Вэнс, УКРАИНА
18:37 14.02.2025
 
Вэнс не выступал с угрозами России, заявил его представитель

Представитель Вэнса заявил, что вице-президент США не выступал с угрозами России

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. VanceДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. Vance
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ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс в своем интервью американскому изданию Wall Street Journal не выступал с угрозами в адрес России, сообщил его представитель по связям с общественностью Уильям Мартин.
"Вице-президент не высказывал угроз, он просто заявил о факте того, что никто не лишит президента (Дональда) Трампа позиции, когда начнутся переговоры", - написал Мартин в социальной сети Х.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает в ходе контактов с Вашингтоном получить разъяснения о словах Вэнса по поводу военных рычагов давления на Россию.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на интервью сообщила, что Вэнс заявил, что Вашигтон не исключает полностью вариант отправки своих военнослужащих на Украину, если Москва не будет вести переговоры "добросовестно".
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
Вэнс высказался об угрозах для Европы
17:01
 
Спецоперация на УкраинеСШАРОССИЯДжей Ди ВэнсУКРАИНА
 
 
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