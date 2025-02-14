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Вэнс указал Зеленскому на необходимость переговоров для окончания конфликта

Вэнс указал Зеленскому на необходимость переговоров для окончания конфликта - 14.02.2025, ПРАЙМ

Вэнс указал Зеленскому на необходимость переговоров для окончания конфликта

Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс заявил на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене о важности "начать контакты", чтобы найти "ответственное"... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T21:03+0300

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2025-02-14T21:03+0300

спецоперация на украине

украина

сша

джей ди вэнс

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс заявил на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене о важности "начать контакты", чтобы найти "ответственное" разрешение сложившейся вокруг Украины ситуации.Журналист задал ему вопрос о том, какое влияние оказала бы возможная неготовность Киева к переговорам с руководством России."Думаю, то, как продвигаются эти беседы: большое количество делегатов с Украины, здесь наш невероятный госсекретарь Марко Рубио, генерал Келлог... Это важно для нас - начать контакты с другой стороной, чтобы начать беседы, которые нужны, чтобы это прекратилось", - сказал Вэнс. Вице-президент подчеркнул, что задачей высокопоставленных американских делегатов на Мюнхенской конференции является начало диалога по украинскому урегулированию.Он добавил, что завершение конфликта "должно быть ответственным".

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украина, сша, джей ди вэнс, владимир зеленский