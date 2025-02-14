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Вэнс указал Зеленскому на необходимость переговоров для окончания конфликта - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Вэнс указал Зеленскому на необходимость переговоров для окончания конфликта
Вэнс указал Зеленскому на необходимость переговоров для окончания конфликта - 14.02.2025, ПРАЙМ
Вэнс указал Зеленскому на необходимость переговоров для окончания конфликта
Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс заявил на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене о важности "начать контакты", чтобы найти "ответственное"... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T21:03+0300
2025-02-14T21:03+0300
спецоперация на украине
украина
сша
джей ди вэнс
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс заявил на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене о важности "начать контакты", чтобы найти "ответственное" разрешение сложившейся вокруг Украины ситуации.Журналист задал ему вопрос о том, какое влияние оказала бы возможная неготовность Киева к переговорам с руководством России."Думаю, то, как продвигаются эти беседы: большое количество делегатов с Украины, здесь наш невероятный госсекретарь Марко Рубио, генерал Келлог... Это важно для нас - начать контакты с другой стороной, чтобы начать беседы, которые нужны, чтобы это прекратилось", - сказал Вэнс. Вице-президент подчеркнул, что задачей высокопоставленных американских делегатов на Мюнхенской конференции является начало диалога по украинскому урегулированию.Он добавил, что завершение конфликта "должно быть ответственным".
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украина, сша, джей ди вэнс, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Джей Ди Вэнс, Владимир Зеленский
21:03 14.02.2025
 
Вэнс указал Зеленскому на необходимость переговоров для окончания конфликта

Вэнс указал Зеленскому на необходимость начать переговоры для завершения конфликта

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. VanceДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. Vance
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ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс заявил на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене о важности "начать контакты", чтобы найти "ответственное" разрешение сложившейся вокруг Украины ситуации.
Журналист задал ему вопрос о том, какое влияние оказала бы возможная неготовность Киева к переговорам с руководством России.
"Думаю, то, как продвигаются эти беседы: большое количество делегатов с Украины, здесь наш невероятный госсекретарь Марко Рубио, генерал Келлог... Это важно для нас - начать контакты с другой стороной, чтобы начать беседы, которые нужны, чтобы это прекратилось", - сказал Вэнс.
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
Вэнс не выступал с угрозами России, заявил его представитель
18:37
Вице-президент подчеркнул, что задачей высокопоставленных американских делегатов на Мюнхенской конференции является начало диалога по украинскому урегулированию.
Он добавил, что завершение конфликта "должно быть ответственным".
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАДжей Ди ВэнсВладимир Зеленский
 
 
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