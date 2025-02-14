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Вэнс указал Зеленскому на необходимость переговоров для окончания конфликта
Вэнс указал Зеленскому на необходимость переговоров для окончания конфликта - 14.02.2025, ПРАЙМ
Вэнс указал Зеленскому на необходимость переговоров для окончания конфликта
Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс заявил на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене о важности "начать контакты", чтобы найти "ответственное"... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T21:03+0300
2025-02-14T21:03+0300
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ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс заявил на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене о важности "начать контакты", чтобы найти "ответственное" разрешение сложившейся вокруг Украины ситуации.Журналист задал ему вопрос о том, какое влияние оказала бы возможная неготовность Киева к переговорам с руководством России."Думаю, то, как продвигаются эти беседы: большое количество делегатов с Украины, здесь наш невероятный госсекретарь Марко Рубио, генерал Келлог... Это важно для нас - начать контакты с другой стороной, чтобы начать беседы, которые нужны, чтобы это прекратилось", - сказал Вэнс. Вице-президент подчеркнул, что задачей высокопоставленных американских делегатов на Мюнхенской конференции является начало диалога по украинскому урегулированию.Он добавил, что завершение конфликта "должно быть ответственным".
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украина, сша, джей ди вэнс, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Джей Ди Вэнс, Владимир Зеленский
Вэнс указал Зеленскому на необходимость переговоров для окончания конфликта
Вэнс указал Зеленскому на необходимость начать переговоры для завершения конфликта
ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс заявил на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене о важности "начать контакты", чтобы найти "ответственное" разрешение сложившейся вокруг Украины ситуации.
Журналист задал ему вопрос о том, какое влияние оказала бы возможная неготовность Киева к переговорам с руководством России.
"Думаю, то, как продвигаются эти беседы: большое количество делегатов с Украины, здесь наш невероятный госсекретарь Марко Рубио, генерал Келлог... Это важно для нас - начать контакты с другой стороной, чтобы начать беседы, которые нужны, чтобы это прекратилось", - сказал Вэнс.
Вэнс не выступал с угрозами России, заявил его представитель
Вице-президент подчеркнул, что задачей высокопоставленных американских делегатов на Мюнхенской конференции является начало диалога по украинскому урегулированию.
Он добавил, что завершение конфликта "должно быть ответственным".