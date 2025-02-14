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Юань падает на Мосбирже

Юань падает на Мосбирже - 14.02.2025, ПРАЙМ

Юань падает на Мосбирже

Курс китайской валюты в начале торговой сессии перешел к символическому повышению - до 12,29 рубля, следует из данных Московской биржи. | 14.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии перешел к символическому повышению - до 12,29 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск повышается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,29 рубля.Минутами ранее юань максимально опускался в цене до 12,19 рубля.

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юань, рынки, мосбиржа