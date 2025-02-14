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Юань падает на Мосбирже
Юань падает на Мосбирже - 14.02.2025, ПРАЙМ
Юань падает на Мосбирже
Курс китайской валюты в начале торговой сессии перешел к символическому повышению - до 12,29 рубля, следует из данных Московской биржи. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T10:04+0300
2025-02-14T10:04+0300
2025-02-14T10:09+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
юань
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии перешел к символическому повышению - до 12,29 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск повышается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,29 рубля.Минутами ранее юань максимально опускался в цене до 12,19 рубля.
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юань, рынки, мосбиржа
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань, Рынки, Мосбиржа
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии перешел к символическому повышению - до 12,29 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск повышается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,29 рубля.
Минутами ранее юань максимально опускался в цене до 12,19 рубля.